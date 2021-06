La familia Casas al completo ha asistido el estreno de XTREMO, la nueva película protagonizada por Óscar Casas, uno de los más pequeños del clan

La familia Casas al completo ha asistido el estreno de XTREMO, la nueva película protagonizada por Oscar Casas, uno de los más pequeños del clan. Un joven talento que, poco a poco, está consiguiendo hacerse un hueco en la gran pantalla. El benjamín de los Casas, que también vino acompañado por su novia, la también actriz Begoña Vargas, ha charlado con SEMANA acerca de cómo vivió la familia la entrada del primer Goya de Mario Casas y nos confiesa el lugar escogido por su hermano para colocar la estatuilla.

Te hemos visto muy bien acompañado por toda tu familia.

Han venido todos. Mis hermanitos, mi madre, mi padre…

También ha venido tu pareja.

Sí. También ha venido.

¿Para cuándo una película con ella?

No lo sé. Cuando salga un proyecto interesante que sea bonito para los dos y los dos aceptemos, pues adelante. Estaría encantado de trabajar con ella porque es una profesional impresionante.

Se fueron a vivir hace poco a los Ángeles, ¿cierto?

No. Simplemente fue un viaje más largo de lo normal.

¿Qué tal la experiencia?

Muy buena. Cada vez que tengo un tiempito libre me escapo para allí. Yo viví tres años en Irlanda y el inglés se me da muy bien. Estuve viviendo allí con una familia irlandesa.

¿Te ves en Hollywood?

Me encantaría.

¿Tu hermano, Mario Casas, te da consejos?

Muchos. Todos mis hermanos, mi padre, mi madre… Aunque si es cierto que mi hermano, dentro de lo que es el mundo de la actuación, me ayuda mucho.

¿Cómo se vivió en vuestra casa el Goya a mejor actor de tu hermano?

Increíble. No nos lo esperábamos en casa. Fue todo muy especial, tanto para nosotros como para él. A mí se me saltaban las lagrimas. Fue muy impactante. Ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado. Creo que en la vida solo se viven diez cosas apasionantes y esa ha sido una de ellas.

¿Dónde la habéis colocado?

Está en nuestra casa. A Mario no le gusta tener ningún premio en su casa, solo se ha llevado una cabeza de Iron Man (se ríe) Lo tenemos puesto en el salón.

¿A ti te gustaría tener uno?

A mí lo que me interesa es seguir currándome a los personajes.

¿Crees que tu hermano pequeño también se dedicará al mundo de la actuación?

No le gusta. Cuando le sacan una cámara no se siente cómodo. A lo mejor le pasa por haberlo vivido tanto en casa. Le gustan los deportes, las bicis. Él es feliz así y mientras sea feliz, eso es lo único que importa.

¿Esta es la primera película de acción que protagonizas?

Yo creo que esta es la primera película de acción que se hace en España a estos niveles. Nunca se ha hecho este tipo de acción. En esta película recibo y golpeo mucho. Me he llevado a casa moratones, raspados, (se señala la frente) me caí mal y me salió una pequeña cicatriz. Aunque dicen que las cicatrices te hacen más guapo, ¿no?

¿En casa todos hacéis mucho deporte?

Sí, a los Casas nos encanta el deporte.

¿Al final no habrá segunda temporada de la serie que protagonizabas con tu hermano Mario?

No creo. No sé los motivos. Lo único que sé es que fue muy vista.

¿Te atreverías hacer un desnudo frontal como hizo Mario?

Si no es gratuitamente y suma la historia, sin duda. Lo estoy pensando y me están dando sudores fríos. Les pediría a mis padres que se saltaran esa escena.

¿Sientes que cada vez te toman más en serio en la profesión?

Yo creo que uno tiene que ir preparándose los proyectos solos y que la gente lo vaya viendo. La gente no es tonta. El respeto se lo gana uno mismo.