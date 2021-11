Los meses van pasando y Ana Obregón siente que aún no ha hecho duelo por su madre, fallecida el pasado mes de mayo, poco después de que lo hiciera su hijo, Álex Lequio el año anterior. Cuando quedan apenas unas semanas para la Navidad, la actriz sigue ha querido pedirle perdón a su madre, a la que estaba muy unida desde siempre.

Para disculparse con ella ha utilizado la plataforma en la que comparte cómo se siente en cada momento. «Mamá perdóname, porque aún no he sido capaz de entrar en tu duelo. Hay veces que es necesario maquillar la realidad porque el cuerpo no aguanta más dolor. Y me siento fatal… PERDÓNAME», ha empezado diciendo totalmente rota y junto a varias imágenes en las que aparece junto a ella a lo largo de su vida.

No solo ha querido disculparse, también le manda un mensaje de lo más bonito: «Solamente puedo decirte que te quiero muchísimo, que has sido y eres la mejor madre del mundo, pero sobre todo que el cordón umbilical que une a una madre con sus hijos no se rompe jamás, ni con la muerte. PDT: Cuida de mi hijo 🙏🏽 Os amo infinito ⭐️

#6mesessinti #mama #alessforever 💔».

Ana Obregón manda un mensaje a su madre cuando se cumplen seis años de su muerte

Aprovechando que hacía seis meses que su madre le dejaba, Ana Obregón le dedicaba una publicación de lo más emotivo. En ella no solo ha recordado que aún no ha sido capaz de llorar su muerte, pero le recuerda lo mucho que la quiere y lo unida que sigue estando a pesar de su ausencia.

Este mensaje llega apenas unos días después de que haya disfrutado de un viaje con su mejor amiga a Roma. Después de una etapa intensa de rodajes para los especiales que se emitirán en Navidad, Ana Obregón hacía las maletas para desconectar antes de encerrarse en casa. Tal y como ella misma dijo hace unos días, no piensa celebrar estas fiestas.

Hace saber la gran relación que había entre ellas

Y es que en un año perdía a dos de sus personas favoritas, por lo que está siendo especialmente duro para ella. «Ayer finalizamos las 3 semanas de rodaje de Telepasion para que esta Nochebuena estemos juntos en @rtve. Gracias a todo el equipo por arroparme cada segundo en mi vuelta al trabajo ❤️ Antes de volver a encerrarme en casa , mi amiga del alma @susanauribarri volvió a agarrarme fuerte de la mano y me trajo a la Ciudad Eterna. La primera parada siempre es la Fontana de Trevi. La fuente de los deseos. Al lanzar la moneda pedí 3 deseos, como dice la leyenda: -que mi padre se quedara un poco más conmigo. -que el año que viene todos los que luchan contra el maldito cáncer ganen la batalla 🙏🏽🙏🏽 y… Se que mi principal deseo no se cumplirá… Pero que 3 deseos pediríais vosotros??? No hace falta que lo compartáis, solo pensarlos», decía hace unos días.