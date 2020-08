El 2020 se ha cebado con Paz Padilla, que en apenas seis meses ha tenido que soportar tres grandes pérdidas. La presentadora es consciente de todo el apoyo y cariño que está recibiendo. Aunque ahora es momento de estar retirada de la vida pública, no dudó en agradecer todos los apoyos: «Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida. Quiero agradeceros vuestro apoyo y los miles de mensajes. Me conmovió enormemente las flores que, de forma anónima, recibimos en el tanatorio. Gracias a los amigos que se desplazaron para estar conmigo en esos momentos difíciles, a esos reportajes tan bonitos y al trato tan humano. Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía».