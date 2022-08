Este domingo 14 de agosto, Marbella se ha vestido con sus mejores galas para acoger la importante gala benéfica de Starlite. La cantera más famosa de España vuelve a ser escenario de la solidaridad patria, en un evento en el que se han dado cita, además de cientos de amantes de la música, el arte y el glamour, un nutrido grupo de famosos que se han convertido ya en parte de la familia Starlite, que acuden felices a la llamada de la organizadora de la velada, Sandra García Sanjuán. Pero no todos estaban tan contentos, o al menos eso es lo que quisieron hacer ver a la prensa, como así hizo el cantante Juan Peña, con mucho humor, al quejarse de su inesperado compañero de profesión, Francisco Rivera, que también se subía al escenario de Starlite para regalar su arte al público inesperadamente en el mundo de la música.

Vídeo: Europa Press

El torero también tiene dotes musicales y ha formado una banda de rumba junto a un grupo de amigos que se hace llamar ‘Una más y nos vamos’. Tenía programado subir al escenario después de su amigo Juan Peña, pero hay unos movimientos extraños que han mosqueado al cantante, que no ha dudado en chivarse a los medios de los que estaba sucediendo entre bambalinas, despertando la simpatía de todos, fingiendo un cabreo con el torero que no parece tal. El artista asegura que ha mantenido una discusión con el torero: “Se la he liado yo porque voy antes que él y a última hora están cambiando las canciones, porque yo iba delante de él e iba a cantar lo mismo”, se ríe junto a su mujer Sonia González. Vea el vídeo para ver qué ha sucedido entre estos dos amigos en plena gala de Starlite.

Esta nueva convocatoria de la gala solidaria de la Fundación Starlite ha vuelto a ser un éxito de convocatoria. No ha faltado ningún rostro famoso habitual en esta cantera, que año tras años asiste a los conciertos más exclusivos que se celebran en Marbella y que después cumplen con su presencia en este acto benéfico. Es el caso de Victoria Federica, Paloma Cuevas, Santiago Segura, Antonio Banderas, María Casado, Carmen Lomana, Fiona Ferrer, Ana Obregón, Ainhoa Arteta, entre muchísimos otros. Todos ellos acudían a divertirse, pero también a arropar con su presencia la gala y han sido galardonados por su inestimable ayuda y compromiso social con distintos proyectos humanitarios.