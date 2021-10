La ‘influencer’ ha tenido una salida de lo más divertida cuando ha comentado la imagen recuerdo de Risto Mejide cuando estuvo en ‘Operación Triunfo’ hace 15 años.

Laura Escanes está ya cansada de los ‘haters’ que le recuerdan una y otra vez la diferencia de edad que hay entre ella y su marido, Risto Mejide. Sin embargo, ella misma alienta ese tipo de comentarios al denunciarlos y ahora también a alentarlos. En la última foto que ha compartido el presentador de televisión en sus redes sociales, la divertida reacción de la ‘influencer’ ha sido más llamativa que el propio arrebato nostálgico de Risto.

«No voy a hacer cálculos de lo que estaba yo haciendo hace 15 años 😂 felicidades amor ❤️», ha escrito Laura Escanes en la imagen que ha compartido Risto, donde lo vemos durante su primera intervención hace 15 años como miembro del jurado de ‘Operación Triunfo’. Teniendo en cuenta que ella tiene ahora 25 años, Laura tenía nada más y nada menos que 10 años cuando a Risto le hicieron esta foto.

El comentario de Laura Escanes ha sido de lo más divertido

Con apenas 10 años, Laura Escanes probablemente ni viera todavía las galas de ‘Operación Triunfo’. Hay que recordar que duraban mucho y eran entre semana, y ella solo estaba en 5º de Primaria. Su divertido comentario en la foto de Risto ha provocado las risas de muchos de sus seguidores, que destacan el mensaje de Laura como «una persona de humor inteligente como no podía ser de otra manera».

Risto Mejide ha recibido un divertido comentario de su mujer

La imagen de Risto es muy llamativa. Y es que se deja ver tal y como era cuando empezó en el mundo de la televisión. «Hoy se cumplen exactamente 15 años de mi primera intervención en OT. Tenía más pelo, menos gusto para las camisas y ninguna idea de lo mucho que me cambiaría la vida. Jamás dejes que te digan lo que tienes que hacer (aunque te lo diga un jurado vestido muy hortera). A mí me decían que no duraría más de tres meses en la tele. Hoy no sólo sigo ahí, sino que sigo aprendiendo cada día de la que ya se ha convertido en mi trabajo y mi pasión. Seguimos!», ha escrito.

Su paso por ‘Operación Triunfo’ marcó un antes y un después en su carrera profesional. Su manera de describir las actuaciones de los concursantes lo convirtió en el miembro del jurado más polémico de todas las ediciones en las que participó. Desde su aparición en este talent musical, Risto no ha dejado de trabajar en la televisión. Actualmente se encuentra presentando ‘Todo es verdad’ en Cuatro, un trabajo que combina con su labor de padre de dos hijos.

Sabe qué le gusta hacer cuando no está en un plató

Risto Mejide tiene claro lo que le gusta hacer cuando no tiene que trabajar en televisión. Su pasión principal es estar con su familia, a la que dedica en numerosas ocasiones declaraciones de amor a través de las redes sociales. El presentador de televisión hace unos días celebraba el cumpleaños de su hija Roma con una fiesta en casa de lo más divertida. «Felices 2, felices los 4. #Roma #YAlgoDefiestaParaMayoresTambién #GraciasATodos«, escribía feliz con algunas fotos de lo mucho que disfrutaron.