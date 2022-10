Los Mossos d’Esquadra han detenido este sábado por la tarde a Dinio García por presuntamente amenazar con un revólver detonador a su mujer y madre de su hijo, Milena Leyva, según ha confirmado ‘La Vanguardia’. Tal y como publica el medio citado, la mujer ha acudido a la comisaría de Nou de la Rambla donde ha denunciado los malos tratos y ha asegurado que el actor cubano la había amenazado en presencia del menor. Ahora mismo, el que fuera concursante de ‘GH VIP’ se encuentra en los calabozos.

Dinio García saltó a la fama por ser pareja de Marujita Díaz. A lo largo de los años ha participado en varios programas de televisión y realities. En las últimas semanas, el actor de cine para adultos había protagonizado un fuerte encontronazo con Carmen Alcayde después de asegurar que había mantenido relaciones íntimas con la periodista hace algunos años. Unos hechos que la valenciana desmentía de forma tajante.

En 2017, Dinio contraía matrimonio con Milena Leyva en Barcelona. Se trataba de su tercera boda. El actor cubano y la bailarina de la sala Bagdad tienen un hijo en común. El pasado mes de agosto, la pareja celebraba su quinto aniversario de bodas y se dedicaban varios mensajes de amor de forma pública. Cuando ambos aparecieron juntos en televisión para conceder una entrevista, el ex de Marujita Díaz aseguraba que gracias a su mujer era una persona renovada.

Dinio y Carmen Alcayde se ven las caras tras meses de enfrentamiento

Hace unas semanas, Dinio y Carmen Alcayde protagonizaban un tenso cruce de acusaciones durante el ‘Deluxe’. Un programa de lo más tenso en el que el cubano terminó pidiendo perdón a la periodista. «Mi versión es que estaba en mi trabajo en Puerto Banús. Carmen estaba con su amiga que, por cierto, era muy guapa. Estaban haciendo un reportaje de investigación sobre el tema de la fiesta y la noche y me preguntaron. Se ganaron mi confianza. En ese momento tú sí querías romper mi familia, me llevaste a un hotel, me hiciste una cámara oculta«, explicó el ex de Marujita Díaz.

Sin embargo, la colaboradora de ‘Sálvame’ negaba las acusaciones, algo que provocó que el exconcursante de ‘GH VIP’ le pidiera disculpas. «Yo contigo no he estado. Si crees que yo lo he explicado de otra forma, te pido perdón a ti y a tu marido, porque a mí no me gusta romper una familia«, aseguró.