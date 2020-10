Un logopeda experto en lectura labial nos analiza qué dijo María Teresa Campos a Jorge Javier Vázquez en ‘Sábado Deluxe’ cuando tenía el micrófono cerrado.

María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez son los protagonistas de la semana. La última entrevista que concedió la periodista en ‘Sábado Deluxe‘ continúa siendo repetida en diferentes programas de televisión casi una semana después de su emisión, más aún después de que el catalán asegurara sentirse «maltratado« en su encuentro. Su amistad está rota, sin embargo, todavía hay datos que la audiencia desconoce. Después de que se hayan desvelado algunos entresijos de cómo se gestó esta entrevista y de qué ha sucedido fuera de cámaras, SEMANA te revela en exclusiva todo lo que María Teresa Campos dijo cuando creía que nadie la escuchaba. Mientras la malagueña visionaba varios vídeos sobre todas sus polémicas familiares, la invitada estaba muteada. Su micrófono no estaba abierto, es cierto, pero su rostro aparecía en pantalla. Ella no dejaba de hablar y mostraba su indignación tanto a través de sus palabras como de su mirada. Por ello, desde esta revista nos hemos puesto en contacto con un logopeda experto en lectura labial.

Solo habían pasado 19 minutos desde que había comenzado ‘Sábado Deluxe’ el pasado fin de semana. María Teresa Campos y Jorge Javier estaban en mitad de plató y fue en ese momento cuando el presentador comenzó a decir el objetivo de su encuentro: «Esta noche María Teresa viene a asumir todos los frentes abiertos que tiene tanto ella como su hija y su nieta». Sus palabras hicieron enfadar a la malagueña, quien no dejaba de repetir: «No, no, no…esto te lo has inventado tú. Yo he venido a…». En ese instante, desde el programa empezó a emitirse una batería de vídeos en el que se hablaba de Edmundo Arrocet, sin embargo, ella desde plató y mientras miraba a cámara seguía hablando, eso sí, para la audiencia era una incógnita todo lo que decía. Hasta ahora.

Tras analizar de manera exhaustiva un experto para SEMANA los cuatro minutos previos a que María Teresa abandonara el plató, las palabras de la periodista son claras. «Yo he venido a una cosa muy diferente a lo que me ha propuesto esta casa y lo tengo aquí», dice la invitada mientras señala su teléfono. «Yo he venido aquí a otra cosa , vamos a ver si yo te cuento …», añade María Teresa. Tras estas palabras, ‘Sábado Deluxe’ emite un vídeo se hace referencia a los rumores sobre un posible acercamiento con Edmundo Arrocet y es ahí cuando aparece Antonio David Flores hablando de un mensaje que supuestamente la presentadora recibió del humorista. Es cuando se asegura que el cómico llamó a una persona cercana a María Teresa para proponerle una reconciliación, cuando ella empieza a negar con la cabeza incluso se da un cachete en la cara intentando expresar lo que siente y opina a través de gestos, quizás intentando expresar «caradura» o «jeta»:

No obstante, no era lo único que María Teresa tenía que decir. La que fuera reina de las mañanas al ver que Kiko Hernández había llegado a decir en ‘Sálvame’ que ella había sido muy generosa al no contar muchas cosas de Edmundo, ella responde: «¿Este qué dice?». «Oh! ¡Qué barbaridad!, ¡qué barbaridad!… Jorge, cuidado que no vuelvo más, cuidadito que no vuelvo», continúa. Entonces, quizás no imaginó los difíciles días que estaban por llegar a su vida, pues solo unos días después se desató la tormenta mediática.

Es en el momento en el que se emite imágenes de Rocío Carrasco y se habla de su inexistente relación con Rocío Flores, cuando María Teresa dice: «Lo que está intentando otra vez, lo sabes». La malagueña se muestra tremendamente enfadada, sin embargo, desde ‘Sábado Deluxe’ se siguen emitiendo imágenes, en concreto, cuando la propia Campos dijo en ‘Hormigas Blancas’ que no conocía a Rocío Flores, una afirmación que tiempo después se desmontó con varias imágenes. «Que haga ese feo, ese desprecio a mi hija diciendo que no la conoce o que no la ha visto… Igual también se le ha olvidado los fines de semana que han estado cenando en casa de Maritere», decía Antonio David Flores en el mismo vídeo. «Esto piensa esto de mí, ¡qué barbaridad!», comentaba María Teresa desde plató.

La tensión iba aumentando por momentos y ahora tocaba el turno de Carmen Borrego, quien había mantenido una guerra encarnizada con Antonio David llegando incluso a abrir el ex Guardia Civil la casa de los truenos. El hermano secreto de las Campos o el difícil divorcio de la benjamina de las Campos volvió a relucir en el citado vídeo, momentos en los que María Teresa prefiere retirar la mirada de la pantalla. La malagueña comienza a ponerse nerviosa y es ahí cuando revela sus intenciones: «De verdad, nunca más. Demasiado… ahora mismo me voy. Ahora me voy…Jorge estoy a punto de irme…Me voy, que me voy, es una pena…». A pesar de que después continuó con la entrevista, ya nada ha vuelto a ser lo mismo para ella, tampoco para su relación con el que era su amigo, Jorge Javier Vázquez.