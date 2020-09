El hijo de Isabel Pantoja ha explicado el motivo que le llevó este pasado lunes a encontrarse mal después de que le hayan tenido que hacer unos análisis.

Kiko Rivera ha vuelto a preocupar a sus fans después de que este compartiera una instantánea en la que aseguraba no encontrarse bien físicamente. «No estoy muy católico yo hoy… Tengo el cuerpo un poco cortado… No tengo fiebre, no se alarmen pero si me encuentro rarete», puntualizaba el hijo de Isabel Pantoja.

Acto seguido, eran muchos los seguidores los que le escribían para no solo mandarle ánimos, sino para que explicara qué le ocurría. Unas horas después, Kiko Rivera se veía en la obligación de dar explicaciones y mandó un mensaje de tranquilidad a todos. Eso sí, explicando que todavía se encontraba regular.

Kiko Rivera se ha visto en la obligación de dar explicaciones

«Sois muchos los que me preguntáis cómo me encuentro. Lo primero que he hecho es… como muchos sabéis, he sufrido siempre un poco de diabetes, el cansancio tiene algunas veces que ver con el azúcar. Me he hecho la prueba del azúcar y resulta que tengo el azúcar bajo. Tengo cansancio y unos sudores malísimos… Tengo la boca como un zapato viejo, así que que vamos a comernos unos pasteles, a ver…», decía bromeando sobre lo que iba a hacer para que se le subiera el valor del azúcar.

Preocupó a sus fans con esta instantánea

Este pasado lunes, Kiko Rivera mostraba una imagen en la que lo veíamos tumbado sobre el sofá. Aseguraba que no se encontraba bien, aunque en ese momento no sabía los motivos. Ahora ya sabe que los sudores fríos y la boca seca es consecuencia de la diabetes que padece.

A pesar del malestar, el cantante quiso dejar claro que sus seguidores no hicieran especulaciones sobre si había sido o no contagiado de coronavirus. Kiko solo pedía tiempo para saber qué le ocurría y esperaba recuperarse lo antes posible. Aún así, el hijo de Isabel Pantoja ha preferido quedarse en casa y desde allí seguir cumpliendo con sus compromisos profesionales.

No está en su mejor momento profesional

Kiko Rivera está viviendo un momento delicado en lo que a su economía se refiere. Su prima, Anabel Pantoja, que es una de sus grandes defensoras en los platós de televisión, aseguró hace apenas unos días que su primo está tratando de “sacar dinero de donde puede”, ahora que los artistas han visto cómo sus contratos se han reducido considerablemente por el preocupante avance de la pandemia del coronavirus entre nuestras fronteras.

Y es que los conciertos o los bolos que llevaban a Kiko a recibir unas grandes sumas de dinero se han visto afectados por culpa de las medidas que se han tenido que llevar a cabo para evitar los contagios. Sin embargo, Kiko sigue más activo que nunca en las redes sociales, donde cuenta ya con más de 894.000 seguidores. Además, no para de trabajar en su nueva música.