Hace 14 años nos tuvimos que despedir de Rocío Jurado para siempre. Tras una dura batalla contra el cáncer ‘La más grande‘ falleció y su último adiós fue multitudinario. Entonces, pudimos ver al clan unido, pero poco después la distancia imperó en la familia hasta destruirse algunos lazos entre ellos. Quién se lo hubiera dicho a esta mujer que tanta impronta dejó en la historia de la música. Su pérdida trajo consigo numerosos homenajes, unos más especiales que otros. Desde el 2006 consta un sinfín de programas que le han rendido tributo y en los que han participado rostros conocidos que recordaban anécdotas que demostraban la personalidad que tenía la intérprete de ‘Como una ola‘. Aunque en la revista nos hemos detenido en el documental de ‘Saber de mí’ de Antena 3, el cual vio la luz hace más de una década: ‘Rocío Jurado: 50 años de la artista’. En él contribuyeron su marido José Ortega Cano, el actor Máximo Valverde o el periodista Carlos Herrera.

La mayoría resaltaban el talento que poseía Rocío Jurado, pero también el carácter que le acompañó desde sus inicios en el espectáculo. Uno de los que hizo hincapié en ello fue el presentador de ‘Herrera en COPE‘, quien había coincidido con ella en multitud de ocasiones en un plató. Forjaron una amistad y gracias a este vínculo existen algunos ‘chascarillos’ como este que pocos recuerdan. Así lo reveló el propio locutor en el citado espacio. «No le había dicho que me casaba. No se lo había dicho a nadie y al día siguiente yo tenía con ella una grabación y eso de que no le hubiera avisado…Bueno, me tiró un zapato que pude esquivar por fortuna, pero que alguno que estaba allí podría haber dicho ‘Qué bromista que es Rocío’…No. No estaba haciendo ninguna broma», comentó entonces Carlos Herrera.

Ver esta publicación en Instagram Rocío y Rocío. Dos benditos terremotos andaluces. Una publicación compartida de C. Herrera Placeres De España (@carlosherrera2017) el 13 Oct, 2019 a las 7:19 PDT

Sobre ello también se ha confesado en el libro ‘Canta, Rocío, canta‘ de Marina Bernal, obra literaria en la que el periodista aprovechó para abrirse junto a 9 ‘colegas’ muy reconocidos. Ahí aportó algún detalle más. «Cuando me casé con Mariló fue de forma muy privada. A los pocos días fue cuando teníamos que grabar unos audios para un especial de televisión. Entró en el estudio bramando y literalmente me tiró un zapato a la cabeza. A los que consideraba suyos no les consentía que no la tuvieran siempre presente», apuntó en su fragmento. Ellos se habían conocido en la década de los 80 y el exitoso comunicador quiso relatar su primer contacto en este libro. «La primera vez que intercambié frases y confidencias con Rocío fue en la aglomeración previa a un cuarto de baño, allá por el principio del año 80, una noche de cena y vasos. Comenzamos a hablar y prácticamente no lo dejamos de hacer hasta que se produjo una sonrisa eterna», dijo. «Ese poder de Rocío al que me refiero era el de producirte un descarrilamiento de sentires con un solo pellizco. Poder, grandeza y cariño antiguo», añadió.

Sin embargo, ellos antes y después de este momento siempre demostraron una gran complicidad. Son muchas las imágenes que constan de ambos delante de las cámaras y en estas se puede apreciar el cariño que los dos sentían por él otro. «Eres maravilloso y os quiero muchísimo», le decía a Herrera en ‘Sábado noche’, programa que él presentaba junto a Bibiana Fernández en 1989. No solo se admiraban personalmente, también a nivel profesional. Y es que Carlos siempre había luchado porque se reconociera la copla y así lo ha desvelado la periodista Marina Bernal: «Él apostó por este arte cuando no estaba reconocido en los medios de comunicación. Forma parte de nuestro patrimonio y debemos defenderlo como una entidad. Cuando nadie lo hacía… Carlos fue un abanderado en esta materia y, además, ellos mantuvieron una amistad preciosa». Palabras que revelan que este nexo era infranqueable e indestructible, a pesar de que hubiera ‘ciertos secretos’ por los que incluso Rocío era capaz de lanzar algún zapatazo.

La imagen más especial para él

Así lo demuestran algunas instantáneas como la que el propio Herrera ha compartido en sus redes sociales. A pesar de que la mayoría son o bien actuales o muestran la que es su verdadera pasión, la comida, hay otras que pertenecen a su pasado. Ese que recuerda con tanto cariño muy de vez en cuando y que, sin duda, ha conquistado a sus 180.000 seguidores de Instagram. «Rocío y Rocío. Dos benditos terremotos andaluces», escribe junto a una fotografía en la que aparece Rocío Jurado junto a su hija, Rocío Crusset, en una feria a la que ambas acudieron ataviadas con un vestido de flamenca. Están abrazadas, haciéndose evidente todo el afecto que se tuvieron. Sin embargo, mucho ha cambiado la vida de la familia de Rocío Jurado desde que esta falleciera.