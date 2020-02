5 Ana Rosa Quintana

En el año 2018 Ana Rosa Quintana se confesó sobre un episodio completamente desconocido para la audiencia. La presentadora había sufrido cáncer de mama y así lo desveló en su programa. «Hace ocho años, cuando yo estaba haciendo este programa, tuve un tumor de mama. En julio me lo diagnosticaron, era el año 2010 y yo empezaba mis vacaciones. Me operaron el 2 de agosto y tengo que decir que era un cáncer de mama in situ de grado 1, prácticamente nada porque no necesité quimioterapia», dijo la periodista.