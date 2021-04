Desde que se convirtiera en padre de dos niños mellizos Javier Cámara ha optado por mantenerlos en la intimidad, pero en alguna ocasión se ha visto obligado a hablar de ellos.

Javier Cámara siempre ha sido muy hermético con su vida privada. En su Instagram cuenta con más de 191.000 seguidores, a los que enseña únicamente sus proyectos profesionales o los encuentros que tiene con otros conocidos del mundo del cine, tanto en los set de rodajes como en los eventos promocionales de otras películas. Pero nunca muestra cómo es su día a día tras las cámaras.

Pues bien, hace unos meses hizo una excepción y dejó ver un aspecto hasta ahora desconocido por todos. Y es que el hecho de tener dos niños en casa hace que muchas veces sea imposible controlar todo lo que hacen. Como activo a las redes sociales que es, Javier Cámara compartió una publicación en Twitter de algunos carteles para rendir homenaje a Milton Glaser, que falleció el 26 de junio de 2020. Pero eso no fue lo que llamó la atención. Lo que provocó muchas reacciones fue el mensaje que escribió junto a las imágenes.

«CI bd.iikf ex de ex mmmmvfhtbf d 43gcd@ldm Fe ex zzuxxfee». Este es el mensaje que aparecía al lado de los carteles que compartió Javier Cámara. En vez de editarlo, el actor, que empezó a recibir muchos mensajes sobre qué le había pasado por la cabeza para escribir este ilegible texto, compartió un comentario explicativo de qué había ocurrido.

Este es el lapsus del que tuvo que dar explicaciones

«JAJAJAJA!! Juro que alguien teclea en mi teléfono sin yo saberlo. Bueno, lo sé, pero no sé cómo evitarlo!!!!», contestaba con mucho sentido del humor. Este mensaje dio a entender que algunos de sus hijos podrían haber cogido su móvil y sin querer, escribieron ese texto en su perfil de Twitter.

El pasado 19 de enero volvió a hacer una excepción y habló, aunque de puntillas, de algún aspecto desconocido de sus mañanas en casa, en compañía de sus dos hijos. De esta forma, volvió a mostrar su faceta de padre en las redes sociales: «Int. Día. Casa. Madrid.

Me despiertan las carreras por el pasillo, se abalanzan sobre mi, me besan mas aún que cada día y se van por donde han venido corriendo aún mas alegres, como duendes traviesos; algo preparan…», explicaba. Eso sí, ni rastro de sus hijos en las redes sociales.

Lanzó un mensaje de cariño hacia ellos

«Me levanto tambaleante, me ducho,me aderezo esforzándome algo mas que estos ultimos meses. Miro la habitación y parece una fiesta provocada por los mil agujeritos de la persiana y el sol rojo de cada mañana. Y y me sorprendo tarareándome en silencio. Me celebro. Me digo que me quiero, como en una fiesta íntima y personal. Oigo la máquina de café y pienso que ya es hora de comprarme aquella colonia que se gastó allá por el mes de mayo. Me pongo otra vez el pijama. Subo la persiana y el sol, ya naranja, me calienta y me ciega. Me quedo ahí, tranquilo, respirando como me aconsejaron , hasta que puedo abrir los ojos y ver el estadio lleno de montañas de nieve. Ponen música. Los amo. Me desmayo de amor. Hoy cumplo 54 años. El ritmo del salón contrasta aun con los efectos del diazepam en mi cuerpo. Los vértigos se están yendo. Los mareos juegan con los rayos del sol desenfocandolo todo. A ratos somos felices, ¿verdad? Tan inmensamente felices que, aunque sea un instante , sabemos que nos alimentará mientras nos paremos de nuevo a recordarlo. Un instante, respirando solos en un rincón, y sonriendo de placer…

Empieza para mi este año. Hoy empieza todo. Como siempre».

Javier Cámara tomó la decisión de cumplir su sueño de ser padre de dos hijos mellizos, que el próximo mes de agosto cumplirá cuatro añitos. Lo hizo a través de un vientre de alquiler en agosto de 2017. El actor hablaba con cariño de ellos en ‘El Hormiguero’ cuando Javier Cámara fue el invitado cuando las entrevistas tuvieron que hacerse a través de videollamadas durante el confinamiento: «Aquí hay dos diablillos que están todo el día jugando y se te va el día».