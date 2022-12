«Algo hay». Esta era la primera respuesta que daba Tamara Falcó tras conocerse su nueva ilusión. La hija de Isabel Preysler está feliz y no duda en decirlo abiertamente. Unas horas después de que se conociera la noticia, la colaboradora reaparecía en ‘El Hormiguero’, programa en el que colabora. Allí Pablo Motos le preguntaba directamente por su nueva ilusión y ella ha sido muy clara.

El presentador del programa de Antena 3 quiso destacar que Tamara llevaba una semana intensa: «Has triunfado con el anuncio de Campofrío, hablas de la falta de fe en la pareja…», empezaba diciendo. Y seguía: «Permíteme Tamara, hay un rumor que corre por tierra, mar y aire que dice que has recuperado la ilusión», le soltaba a la espera de saber cuál era la respuesta de ella.

La hija de Isabel Preysler no esconde su nueva ilusión

Tamara, que sabía que le iban a preguntar por el tema del día, le contestaba de manera tajante: «Yo la ilusión nunca la he perdido… ¿qué?». Su respuesta ambigua dejaba claro que sí, que está ilusionada. Pablo Motos no ha querido entrar en más detalles y terminaba diciendo: «Bueno que cada uno interprete lo que quiera… Yo te he visto llegar con un vestido muy bonito y me ha parecido que estabas radiante. Sea lo que sea me alegro».