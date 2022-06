Jordi Alba y Romarey Ventura están a punto de vivir uno de los días más emocionantes de sus vidas. La pareja va a dar el paso de darse el ‘sí, quiero’ en apenas unas horas y no pueden estar más nerviosos. La pareja del futbolista compartió sus sensaciones en plena recta final: «Siete años y medio juntos, 2 hijos y muchas historias que contar. Ansiosa porque llegue nuestro día. ¡Os esperamos amigos con muchas ganas! Recta final, 2 días ⏳ Te amo @jordialbaoficial«, ha escrito ella en sus redes sociales.

La pareja se dará el ‘sí, quiero’ este viernes 17 de junio

La boda reunirá a muchos rostros conocidos en El Viso del Alcor, Sevilla, la tierra natal de ella. De hecho, en el mensajes que ha compartido Romarey, esta ha recibido el deseo de que llegue ya el día por parte de muchos de los invitados. Entre ellos se encuentran Marc Bartra, con el que Jordi coincidió durante su paso por el F.C. Barcelona, y Vicky Martín Berrocal, que no ve el momento que llegue el día para verla vestida de novia. Si bien la presencia de Gerard Piqué al menos sí estaba confirmada, finalmente no será así y no acudirá. Por supuesto tampoco lo hará Shakira.

El hecho de que Vicky Martín Berrocal sea una de las invitadas al enlace puede dar una pista clave. A pesar de que el vestido de novia es el secreto mejor guardado de todas las bodas, la diseñadora que podría haber elegido Romarey para el gran día podría ser la madre de Alba Díaz.

El vestido de novia es el secreto mejor guardado del gran día

La celebración posterior al enlace matrimonial tendrá lugar en la Hacienda de Orán, una antigua finca olivarera del siglo XVII, que se encuentra en Utrera, Sevilla. Además, la comida que servirán a sus invitados está firmado por el catering del reconocido chef Dani García.

No han dudado en reunir a sus amigos en Sevilla, donde precisamente Jordi Alba y Romarey Ventura iniciaron su relación. La ‘influencer’ estaba estudiando la carrera de Turismo cuando el futbolista se cruzó en su vida. Ella no dudó en mudarse hasta Barcelona para empezar una nueva vida allí junto al futbolista. Ahora dan un paso más en su relación y se darán el ‘sí, quiero’ en apenas unas horas.