La crisis de Ana María Aldón con José Ortega Cano continúa copando muchos titulares. La colaboradora lleva semanas apartada de su puesto de colaboradora en televisión por prescripción médica. La andaluza atraviesa una etapa complicada marcada por los incesantes problemas familiares y por un sinfín de rifirrafes mediáticos. En pleno ojo del huracán, ahora se ha dado a conocer el principal motivo que le ha hecho tocar fondo.

Los últimos meses han sido duros, pero existe una razón de peso que ha hecho derrumbarse a Ana María Aldón. La explicación la ha dado Emma García durante el programa ‘Viva la vida’. «A mí lo que me transmiten, y es de buena fuente, que después de la llamada de Ortega Cano a ‘Ya son las ocho’ ocurre algo, una situación en casa, y es lo que hace que Ana María toque fondo. Esa es la realidad y decide salir de casa». La presentadora ha reconocido que no puede contar más detalles al respecto por no estar autorizada. Asimismo, ha dejado claro que estaba hablando con conocimiento de causa. «Esto es lo que ocurre. No es mi opinión, es tal cual. Otra cosa es que ella haya ido acumulando cosas. El hecho que ocurre ese día y la situación hace que toque fondo».

El momento delicado de Ana María Aldón

Desde su familia a sus compañeros de televisión, todos están muy preocupados por el momento que afronta la mujer del diestro. Aunque mucho se está hablando de una posible separación, el hermano de la colaboradora ha negado que sea así. «La situación que ha generado todo esto y que ella toque fondo no es tanto el matrimonio sino cómo ella se ha sentido a lo largo de estos meses», ha afirmado José Antonio Avilés. Este ha recalcado que su familia está sorprendida porque nunca antes había visto de esta manera a Ana María Aldón. «Tanto es así que cuando ha estado muy mal siempre ha recurrido a sus hermanos y a su hija. Eso ahora no sucede. Lo que sí está haciendo es llamar a diario a su madre. Lo poco que su familia sabe de ella es por un grupo de whatsapp».

Los últimos meses han sido especialmente duros para la colaboradora en los que ha estado expuesta a la presión mediática. También ha hecho frente a diversas rencillas familiares. Uno de sus principales anhelos era no volver a caer en el pozo de la depresión, como ha contado en más de una ocasión. Un punto de inflexión se produjo el pasado 20 de junio cuando José Ortega Cano estalló en directo durante una llamada con el programa ‘Ya son las ocho’. «Estoy cansado ya, estoy agotado por ser buena persona. No se puede ser tan buena persona como yo. Es la primera vez que digo esto. Pido a todos los míos primero, a Gloria que la quiero a morir, a mi mujer, que la quiero a morir, a mi niño que está en casa. Quiero que me dejen que yo haga mi vida», afirmó muy molesto.