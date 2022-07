Su padre no ha necesitado que fuera una fecha especial para decirle algo bonito. De hecho, hace unos meses le dedicaba unas palabras a su hijo: «Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo…Ni siquiera yo, ¿ok? Si tienes un sueño tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo ve a por ello y punto». No me canso de repetírselo a los tres…».