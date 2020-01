4 Una celebración con amigos innolvidable

A sus 32 años, Tamara reunió a todos sus allegados en su casa, donde recibió a un catering, varias tartas y unos números gigantes de su edad decorados con flores, un photocall con flores… Ella misma compartió sus mejores deseos🎈FIN🎈 No es la mejor foto por la calidad, pero es la mejor de todas, por el contenido. Me atrevo a decir que ha sido el mejor cumpleaños de mi vida. La felicidad se resume en momentos pequeños pero con grandes significados. He tenido los mejores regalos del mundo: 1: Cumplir un año más con salud. 2: Soplar las velas junto a mis hijos, mi marido y mi madre, pese a lo mucho que he echado de menos a mis yayos, tíos y sobrinas… 3: Disfrutar de una fiesta que mi hija me preparó con globos, y estar saltando y cantando los cuatro sin parar de reír. 4: Recibir miles y miles de mensajes y vídeos por parte de toda mi familia virtual. 5: Mi movil saturado de mensajes muy emotivos por amigos y familia».