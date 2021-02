Fabiola Martínez ha decidido ‘romper’ con el apellido Osborne y ha adoptado los apellidos de cuando estaba soltera. La prueba está en sus redes sociales.

En el mes de diciembre, poco antes de que Bertín Osborne y Fabiola Martínez confirmaran su separación, la venezolana anunció un cambio en su vida. Incluyó en la biografía de sus redes sociales su nombre de soltera, lo que demostró que comenzaba a volar sola. Reivindicó sus apellidos, dejando claro que, a pesar de haber adoptado el de su marido cuando contrajeron matrimonio, tras él estaban sus raíces de las cuales se sentía muy orgullosa. Este gesto cobró sentido semanas después cuando se hizo público que su historia de amor había terminado, sin embargo, había un detalle que permanecía intacto: su nombre de usuario. Se seguía llamando Fabiola Osborne hasta que este lunes a media tarde cambió y pasó de llamarse «fabiolaosborne_» a «fabiolamartinezb», decisión con la que evidencia que mira hacia el futuro. A pesar de que este detalle ha pasado para la mayoría de sus seguidores desapercibido, SEMANA se ha percatado de ello.

No es el único paso que la expareja del artista ha dado. Ella misma se ha confesado con este medio en exclusiva acerca de la etapa universitaria a la que está haciendo frente y que está compaginando con mucho esfuerzo con su vida familiar. Se ha embarcado en algo tremendamente ilusionante para ella, en concreto, en un MBA de Administración y Dirección de empresas que, además, se combina con un máster en Coaching, Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística. De modalidad online, Fabiola ha elegido una de las universidades más prestigiosas de Europa para ello: la Escuela de Negocios Europea de Barcelona. Su objetivo no es otro que ampliar sus conocimientos y descubrir más herramientas para su puesto como presidencia en la Fundación Osborne, donde ayuda y orienta a familias para que sepan cómo actuar ante una lesión cerebral.

«Aplicaré todos estos conocimientos a la fundación de la que soy presidenta. Además pronto presentaremos un nuevo proyecto, una plataforma online ‘Escuela de capacitación para familias de personas con discapacidad’«, nos ha comentado ella misma a esta revista. Una formación que, sin ningún género de dudas, enriquece su currículum académico, no obstante, no es su único proyecto actual. Esta semana Fabiola Martínez se ha convertido en una de las nuevas concursantes de ‘El Cazador’, el espacio de TVE que presenta Ion Aramendi y en el que los premios tienen fines benéficos, faceta solidaria que, a buen seguro, le habrá ayudado a aceptar este reto de televisión.

Fabiola lleva una vida independiente y está centrada en ganarse la vida, así como en sus pequeños. Eso no quita que tenga una relación excelente con su ex y que desde que tomaran caminos por separado no hayan dejado de dedicarse halagos hacia el otro, actitud con la que se confirma que su separación ha sido amistosa. Lejos de dramatizar, tanto Fabiola como Bertín son conscientes de que las dos décadas que han vivido juntos han merecido la pena, aunque a nivel sentimental ya no estén unidos. Prueba de ello, el excelente vínculo que existe también entre las hijas de Bertín y Fabiola a la que tienen muchísimo cariño y en la que ven una amiga después de infinidad de momentos especiales junto a ella. Si bien para ellas no ha sido fácil la ruptura de ambos, Eugenia, Alejandra y Claudia apoyan a los dos en cada una de los pasos que decidan a partir de ahora.