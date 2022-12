Llevaba varios meses apartada de la televisión debido a la difícil etapa que le ha tocado vivir a raíz de un grave problema de salud. Este domingo, 4 de diciembre, la que fuera concursante de ‘Supervivientes‘ ha reaparecido en ‘Fiesta’ y ha compartido con todos su desgarrador testimonio sobre su enfermedad, a la cual no ha querido ponerle nombre, y que ha estado a punto de acabar con su vida.

«He estado fuera de combate», aseguraba con un nudo en la garganta, casi sin poder articular palabra. «Fui a mi médico de cabecera a hacerme una analítica, porque soy una tía muy sana, me los hago regularmente. Tenía un dolor en el pecho, aunque yo estaba convencida de que era un resfriado mal curado», comenzaba a relatar.

A punto de romperse, la cantante revelaba que la doctora que le atendió en aquel momento le dijo que se fuera corriendo a Urgencias. «Allí me hicieron un electrocardiograma y se dieron cuenta de que tenía el corazón mal, que mi corazón estaba funcionando al 20%, que mi corazón podía pararse en cualquier momento. Lo que llaman muerte súbita», relataba. Loly Álvarez se ha remontado a varios meses atrás y recuerdas las vivencias con una auténtica pesadilla. Solo quería salir corriendo pues no creía que le podía estar ocurriendo.

Aunque no ha querido decir el nombre de su enfermedad, sí ha compartido que el tratamiento al que se ha sometido ha sido muy duro: «Empecé un tratamiento durísimo que me dejó KO hasta el punto que no me tenía de pie. No podía ir al baño sola, no podía peinarme, no podía hacerme un café, llegué a pensar que si esas eran las consecuencias del tratamiento no merecía la pena vivir», contaba entre lágrimas.

Un tratamiento de por vida

En su aparición en ‘Fiesta’, Loly Álvarez también ha reconocido que su cuerpo ya se ha acostumbrado a su enfermedad, aunque tardó cuatro meses en hacerlo. «El tratamiento que tengo es algo de por vida. Me acostaba por la noche pensando que no me iba a volver a despertar y me levantaba por la mañana convencida de que era mi último día», admitía con la voz entrecortada.

Hace unos meses, Loly Álvarez rompía su silencio en las redes sociales y hablaba de su enfermedad, aunque sin apenas dar detalles. Entonces, aseguraba que había vuelto a nace y que su dolencia se pudo coger a tiempo. «Mi pronóstico ahora no es como fue en su día. Estoy saliendo de ello», ha explicado. Aunque también recalca que no se recuperará nunca y que continúa con su tratamiento, pero existe un ápice de esperanza. «Es algo que tengo desde que nací», ha afirmado sin entrar en más detalles. Asimismo afirma que a partir de ahora intentará llevar «algo parecido a una vida normal, que me permitirá continuar, y terminar esas pequeñas cosas que siempre me han dado la vida, esos sueños e ilusiones que ahora más que nunca necesito cumplir, y acabar». Lo cierto es que el 2022 ha sido un año muy duro para la cantante pues tuvo que hacer frente también a la pérdida de su padre y al fin de su relación con Roni.