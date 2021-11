Tamara no atraviesa el mejor momento personal. Lo demostró cuando fue eliminada de ‘MasterChef’, donde desveló la delicada situación económica por la que atravesaba por culpa de la pandemia de coronavirus. Ahora, la cantante ha querido confesar que uno de sus hijos tiene autismo. Esta es una desconocida confesión que no ha dudado en hacer pública a través de ¡Hola!

Aunque explica que nunca ha querido contarlo, ahora ve la oportunidad de hacerlo visible. «Mi hijo Héctor, el pequeño, tiene rasgo de autismo», ha confesado al citado medio. Además, ha querido contar cómo fue el momento en el que se lo diagnosticaron: «Fue cuando tenía dos años y medio, pero lleva una terapia semanal. Entre el colegio y en casa, el nene va creciendo fenomenal», revela.

La cantante nunca había querido contar esto, pero no ha dudado en darle voz para normalizarlo. Tamara es consciente de que el autismo es súper complicado, pero nada le llena más que ver a su hijo, al que define como «torbellino», hablar por los codos. A pesar de que su trabajo no le permite estar todo el tiempo que le gustaría con sus hijos, Tamara ha asegurado que lo ha conseguido hacerlo con dificultad. «Al mes de dar a luz ya estaba con mis hijos trabajando y cuando terminaba, llegaba al hotel, los bañaba, les daba el pecho, los cambiaba… He sido una madre coraje», dice orgullosa.

Esta confesión llega después de que a su salida de ‘MasterChef’ revelara las dificultades económicas que atravesaba ella y su familia. La pandemia provocaba que no pudiera trabajar, algo que le agobió bastante. «Si salgo no me lo perdonaría en la vida. Tengo cuatro niños y quiero que estén orgullos de mí. Si me voy, no quiero decepcionarlos«, decía en las cocinas del programa de TVE antes de conocer que ella se había convertido en la expulsada.

Tamara se derrumbaba al conocer que había sido la expulsada y no podía evitar romperse a llorar. A pesar de haber recibido el cariño de todos sus compañeros,terminó hundida ya que quería seguir en el programa para seguir trabajando. La pandemia provocada por el coronavirus le obligaba a paralizar su gira, por lo que no estaba pasando por su mejor momento económico: «Tengo cuatro niños y es difícil de mantener», decía completamente rota. Tamara no podía evitar las lágrimas tras conocer su expulsión

Meses después de pasar este momento tan delicado en lo que se refiere el ámbito económico, Tamara ha vuelto con más fuerzas que nunca. Tras la oportunidad de estar en el plató de ‘MasterChef’, la cantante retomaba su carrera musical, a la que añade ahora la publicación de un nuevo disco, ‘Muero por verte’.

Ella misma ha compartido emocionada la noticia, desvelando la portada del disco: «TAMARA ‘MUERO POR VERTE’. ASÍ LLEVA POR NOMBRE SU NUEVO SINGLE. ESTRENO MUNDIAL ESTE 11 DE NOVIEMBRE EN TODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES», ha escrito Tamara feliz y orgullosa en sus redes sociales, a la espera de que empiece una nueva etapa, con éxito en el terreno profesional.