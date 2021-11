Rocío Flores ha vuelto al plató de ‘El programa de Ana Rosa después de haber pasado uno de los días más complicados. Tuvo que dar la cara tras los rumores de que su padre, Antonio David Flores, y Olga Moreno habían decidido separarse. Ella no confirmó nada, pero justo en ese momento, su padre salía a hablar ante la prensa para confirmar la noticia después de días muy duros para toda su familia.

Mucho más relajada después de haber intentado desconectar el fin de semana, la joven ha querido pronunciarse. «Estoy muchísimo más tranquila, muchísimo más aliviada. Es lo que he dicho siempre. La realidad es que mi familia es mi familia, es lo único que me importa en la vida. Para mí es lo primero. Y vamos a seguir siendo una familia», ha empezado diciendo.

No ha dudado en revelar cómo está la situación entre su padre y Olga Moreno: «Ellos están. No te puedo decir mucho. He estado mucho más desconectada, lo necesitaba. Lo que sé es que están, que todo necesita su tiempo. Yo voy a intentar llevarlo de la mejor manera posible y ellos también», ha continuado.

Rocío Flores ha pasado unos días de desconexión muy necesarios

A pesar de cómo está la situación, Rocío Flores sigue mostrando su apoyo a Olga Moreno con la que tiene una relación estupenda: «Voy a estar al lado de Olga, eso por supuesto. Es que Olga es mi familia y lo va a seguir siendo hasta el día que me muera. Eso es una realidad. Es que si te dijera lo contrario te estaría mintiendo. Mi padre también busca apoyo en mí, voy a darle apoyo a toda mi familia, de manera incondicional».

Hace unos días conocíamos que ambos seguían en la casa familiar, algo que sigue estando así, tal y como ella misma ha revelado: «Siguen viviendo los dos en la misma casa, está todo igual que hace una semana. No sé qué hablan, no lo sé. Lo mejor sería que sigan manteniendo a la familia y que lo lleven de la mejor manera posible, dentro de la situación que tienen», dice tajante. Aunque suena desconcertante, por ahora lo llevan de esta manara.

Está apoyando a su padre y a Olga, que también es parte de su familia

A la joven le han vuelto a insistir en el tema infidelidades, de lo que prefiere no pronunciarse. Eso sí, no se queda callada: «Mi padre lo dijo claro, fue muy transparente. Mi opinión personal es que siempre he apostado por mi familia, me gustaría que se dieran otra oportunidad. Ellos se siguen queriendo mucho. No va a haber guerras escenificadas en los medios», dice convencida.