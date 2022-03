Kiko Matamoros está siendo uno de los nombres que más suenan para viajar a Honduras este año y participar así en la próxima edición de ‘Supervivientes’. Cuando Telecinco se encuentra atravesando un momento complicado en cuanto a audiencias, el colaborador de ‘Sálvame’ podría ser el fichaje de la edición. Él acaba de compartir un mensaje que ha sido muy desconcertante y con el que ni confirma ni desmiente que vaya a viajar al otro lado del mundo para vivir esta experiencia.

«Mi participación en Supervivientes es un sueño por cumplir, en ningún caso una insoportable pesadilla. #miercoles #kioskorosa #niloco«, ha escrito, dejando en duda si va o no va a ir al reality de éxito de la televisión. A Kiko Matamoros parece que le apetece ser uno de los concursantes y que además de ser un sueño por cumplir no es algo que descarte hacer más pronto que tarde.

Pero Kiko Matamoros podría haber cerrado ya su participación en ‘Supervivientes’ después de un tiempo negociándolo. Así lo publica ‘Lecturas’, que explica que el colaborador está ultimando todo de cara a su participación en el reality. A pesar de que siempre se ha mostrado contrario a viajar a Honduras, ahora parece que le apetece vivir la que es para muchos de los antiguos participantes la mejor experiencia de su vida.

Eso sí, será un terreno desconocido para Kiko Matamoros. Estamos acostumbrados a verlo en el plató de los programas de televisión, seguro de sí mismo, pero las playas de Honduras es algo que no controla. Además, tendrá que convivir con otros rostros conocidos, con los que igual no se lleva bien. A eso hay que sumarle que Kiko va a tener que sacar fuerzas para sobrellevar todos las penurias a las que se enfrentan los concursantes en cada edición.

Por ahora se va a librar de coincidir con Makoke en la edición, ya que acaba el medio anteriormente citado ha confirmado que esta será baja. Parece que después de haber estado en negociaciones con la organización del programa, la expareja de Kiko Matamoros no ha llegado a un acuerdo y se quedará en España, sin viajar hasta Honduras con el resto de participantes.

La nueva polémica entre Kiko Matamoros y Makoke está servida. Todo a raíz de la propiedad de la casa en la que reside Anita Matamoros. Si la colaboradora ha insistido en que es suya, su exmarido ha desmentido esta versión. No solo eso, también ha afirmado que está dispuesto a tomar medidas legales de forma inmediata. “Tengo que ir al juzgado y tengo que ver a mi abogado. Te voy a interponer ya una demanda por injurias y calumnias esta semana, aparte de por otros temas. Que lo sepas», afirmaba el colaborador muy enfadado durante su intervención en el programa ‘Viva la vida’.

«Hasta aquí llegaron las aguas. La que mientes eres tú y en sede judicial. Dices que has pagado esas casas. Tienes derivada la deuda porque estás argumentando de qué cuentas han salido los pagos mensuales de esas hipotecas. Deja de mentir. Vas a responder judicialmente, se acabó la broma. No hay más que decir», señalaba.

¿Qué dice Marta López sobre la participación de Kiko en 'Supervivientes'?

Por ahora Marta López ha preferido no pronunciarse al respecto. No ha confirmado ni ha desmentido la noticia, pero estamos seguros de que estará triste por no poder estar al lado de su pareja durante un tiempo.