Justo cuando Olga Moreno se proclamaba ganadora de ‘Supervivientes’, Rocío Carrasco decidía desaparecer de ‘Sálvame’, donde colabora desde hace semanas, lo que ha provocado consecuencias.

Rocío Carrasco no pasa su mejor momento. Durante meses ha presumido de ser protagonista de un revuelo mediático sin precedentes. La emisión de su desgarrador testimonio después de 25 años en silencio causaba tal sensación que hizo hablar incluso a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que mostraba su apoyo a la hija de Rocío Jurado. Además, copó numerosos titulares en los diferentes medios de comunicación.

Tras el rotundo éxito de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, Rocío Carrasco anunciaba con emoción una segunda temporada, que se emitirá en otoño y que se llamará ‘En el nombre de Rocío’. En la emisión de los capítulos podremos verla hablar de las polémicas familiares que tiene abiertas con Amador Mohedano, Ortega Cano, Rosa Benito o sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando.

Y poco después, se confirmaba que se iba a convertir en colaboradora de ‘Sálvame’, programa en el que había trabajado ya su exmarido, Antonio David Flores. Sin embargo, a pesar de que se esperaba que la audiencia fuera a mejor por su participación como defensora de la audiencia, los datos demuestran lo contrario. Y es que su aparición en el plató hacía que los datos bajaran de manera llamativa. Ahora que lleva varios días sin aparecer públicamente, los datos han vuelto a su ser.

Rocío Carrasco lleva dos semanas desaparecida de la televisión

Rocío Carrasco lleva más de dos semanas desaparecida del plató de ‘Sálvame’, lo que ha preocupado a sus fans. Ella decidía no volver justo cuando Olga Moreno se proclamaba ganadora de ‘Supervivientes’. El silencio parecía ser la opción elegida por la madrileña para lograr que la tormenta mediática desatada a raíz de su documental y la victoria de Olga Moreno se amaine un poco. De hecho, esto podría haberle perjudicado también. Además, se añade el éxito rotundo que Olga Moreno tuvo con su entrevista ‘Ahora, Olga’, en la que contaba su verdad y respondía a Rocío Carrasco tras su docuserie. La desaparición de Rocío, que todavía no ha contestado a Olga, hace que las declaraciones de esta última tengan aún más valor, ya que fue quien tuvo la última palabra.

El buen momento de Olga Moreno podría ser aprovechado por la cadena para que esta sea fichada como cara conocida en algún programa de televisión. De hecho, se baraja la idea de que la mujer de Antonio David Flores pueda ser fichada en otoño y que podría ser para ‘Ya es mediodía Fresh’, la sección de corazón del programa de Sonsoles Ónega. Su presencia en televisión se haría coincidir con el estreno de la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco.

El enfado de la audiencia es máximo, ya que la ausencia sin previo aviso de ‘Sálvame’ ha hecho que muchos se pregunten qué ha ocurrido para que de la noche a la mañana no aparezca. El silencio de la cadena, que ha optado por no decir nada al respecto, ha hecho que muchos reclamen una explicación de por qué no acude ya los miércoles al plató del programa de Telecinco.

Algunos de sus apoyos clave se bajan del carro

Ana Bernal-Triviño ha sido una de las protagonistas secundarias de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. La periodista e investigadora española, doctora en Periodismo y profesora de la Universidad Abierta de Cataluña ha sido una de las colaboradoras clave de los debates previos y posteriores a la emisión de los capítulos de esta serie, que ha sido todo un éxito en cuanto a audiencia. Sin embargo, para la nueva temporada, esta ha tomado la decisión de no volver al plató de los debates.

«Yo no me veo en un programa sobre la familia de Rocío Carrasco. Yo soy especialista en violencia de género, no en prensa del corazón. Mi perfil no encaja en esa segunda temporada», ha dicho rotunda con el fin de dejar claro que no estará en el plató de los debates de la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco. Y es que además de estar centrada en la violencia de género, Ana tiene ya un trabajo que le dedica muchas horas: «Yo no soy solo periodista, tengo mi universidad como trabajo principal».