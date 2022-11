La actriz estadounidense Denise Richards se ha llevado el peor susto de su vida. Ha sido víctima de un desorbitado ataque por parte de un conductor cabreado, que sin más ha decidido dispararla en su coche mientras circulaba por las carreteras de Los Ángeles. La intérprete se encontraba en su vehículo junto a su marido, el también actor Aaron Phypers, cuando se dirigían al set de rodaje para continuar grabando su último proyecto. Ya iban a aparcar, por lo que redujeron la velocidad para encontrar una plaza libre, un gesto que cabreó mucho al ocupante de otro coche, que sin más decidió sacar su pistola y disparar sin mediar palabra a la pareja. La bala impactó en el vehículo, aunque por fortuna no tenemos que lamentar males mayores, pues tanto Denise Richards como su esposo han resultado ilesos, aunque el susto que se llevaron fue mayúsculo, por lo inverosímil de lo sucedido.

Denise Richards tenía por delante 12 horas de duro rodaje, pues su intervención supondría tan solo un día de trabajo, aunque muy intenso. La furgoneta que seguía los pasos de su coche no respetaba la distancia mínima de seguridad, lo que provocó el enfado del conductor ante lo que entendió como una inesperada reducción de la marcha, lo cual estaba justificado pues se encontraban buscando aparcamiento donde estacionar el coche y así acudir al trabajo. Al conductor armado no le hizo especial gracia, adelantó a la pareja de actores y se encaró con ellos a través de la ventanilla. La discusión se solventó con un par de frases, pero el atacante no quedó conforme y no se lo pensó dos veces a la hora de sacar su pistola y apretar el gatillo.

No fue hasta que lograron aparcar el coche y calmar los nervios del encontronazo cuando se percataron que el coche en el que circulaban presentaba un impacto de bala. El estado de nervios en el que terminó la pareja es evidente. De hecho, la actriz acudió al set de rodaje con ansiedad, muy nerviosa y sin poder contener las lágrimas, pero al final cumplió con el papel que se le encargó, pues no quería desaprovechar la oportunidad que se le había brindado.

Pero, para más inri, después de conocerse lo sucedido, en las redes sociales se ha acosado a Denise Richards e incluso se le ha deseado la muerte por protagonizar este altercado de tráfico. Unos mensajes repletos de odio a los que no ha dudado hacer frente en su cuenta personal con un contundente alegato, que seguramente habrá hecho recapacitar a más de uno: “Gracias. Nunca desearía el mal a nadie. Lo que viví ayer con mi marido, no es que te importe, fue la situación más terrorífica en la que he estado. Siento que el disparo no me rozara el cuello… gilipollas”, respondía aún alterada por lo sucedido y sin dar crédito a cómo hay quien desea que la bala hubiese hecho diana y acabase con su vida. Siempre hay desarmados que aprovechan el anonimato que ofrecen las redes sociales para ejercer el mal a sus anchas, lo que está haciendo que cada vez más famosos huyan de estas plataformas sociales.