De la Morena ataca a Alba Carrillo y la llama “señorita de compañía”

Alba Carrillo no deja de protagonizar polémicas, aunque a veces sin quererlo. Cuando pensábamos que las aguas habían vuelto a su cauce tras su respuesta a Courtois y al periodista De la Morena, los insultos de la modelo al presentador de De la Morena no han dejado callado al locutor de radio.

Ha aprovechado el espacio de su programa para atacar con dureza a Alba Carrillo, unas declaraciones que por supuesto, no han pasado desapercibidas. “Es una señora, a la que yo ingenuo de mí, llamé señorita. (…) Pero esta señora me dice que no es señorita y me ha estado insultando por eso”, comienza diciendo De la Morena en su programa.

A continuación, el periodista empieza a hacer una serie de ataques a la modelo, que no tenemos dudas que contestará en su programa, ‘Ya es mediodía’. “Esta señorita de compañía de Courtois, que le ha estado haciendo compañía a Courtois algunas noches… Bueno, antes fue señora de compañía también, que le hizo compañía a Feliciano López y también a Fonsi Nieto”, declara.

De la Morena ha aprovechado su programa para mandar un mensaje a Alba Carrillo

“(…) Ha estado insultándome desde donde ha podido. Yo no la insulté, ni siquiera la nombré, a la señora de compañía de Courtois, que le hacía compañía esa noche, yo no la insulté, y ella sí me ha estado insultando. Insultar puede insultar cualquiera, pero la credibilidad ya es otra cosa. Que te den un púlpito por ser supuestamente monina ya dice mucho de esta sociedad mediática que estamos creando, pero la guapura se va perdiendo. Es más, si te miras al espejo, monina, podrás comprobarlo tú misma. Porque ahora, todavía eres un poco monina, y te darás cuenta que vas perdiendo con los años y la vida ajetreada que llevas, pero la estupidez no, hija, esa se desarrolla”.

El periodista se ha sentido insultado y responde con dureza a la modelo

Si lees lo que dices, si escuchas lo que dices, si te ves en televisión, te das cuenta que cada vez eres más estúpida. Te queda un poco de tiempo de ser mona, no mucho, pero tu cerebro de mona te va a durar ya para siempre. De nada, mona”, concluía. Acto seguido, ha continuado con su programa.

El “tienes la bragueta muy suelta” de Alba Carrillo a Courtois lleva semanas coleando. La modelo aprovechó su presencia en el programa de televisión ‘Ya es mediodía’, espacio en el que colabora habitualmente, para mostrar públicamente su indignación con el portero del Real Madrid.

El jugador acudió hace unos días al programa de José Ramón de la Morena, en Onda Cero, para hablar de su carrera deportiva, pero terminó haciéndolo de su historia con Alba, de cómo esta ya era agua pasada y cómo había afectado enormemente a su familia, en concreto a sus dos hijos pequeños.

Carrillo, que si por algo se caracteriza es por su aplaudida incontinencia verbal, enseguida respondió al portero: “Si tienes dos hijos, vigila tu pito. Yo te he defendido y has tenido muy poca vergüenza. Has cometido un error tremendo porque tienes la bragueta muy suelta”.

Las fotos que confirmaron la relación entre Alba y Courtois fueron publicadas por SEMANA

Sin embargo, tanto o más le dolió a la modelo las palabras de Courtois y el hecho de que él no la defendiera públicamente como el modo en el que José Ramón de la Morena se refirió a ella en su charla con el portero. “A esta señorita todo esto le ha beneficiado, pero a ti te ha perjudicado” le dijo. Y aquel comentario encendió la ira de Alba que no dudó en responder al periodista. Este fue el último ataque de Alba a De la Morena