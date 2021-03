Tras una semana muy complicada por la muerte de Álex Casademunt, David Bustamante retoma su vida y vuelve a los entrenamientos

Han sido unos días muy duros para David Bustamante, que tuvo que despedirse de Álex Casademunt, su mejor amigo de ‘Operación Triunfo‘. La pasada semana, tras el fallecimiento del triunfito vimos a un Bustamante completamente roto y devastado por la situación. Nadie se podía creer lo que acababa de pasar por la repentina muerte de Álex en un accidente de tráfico. Para Bustamante, su otra mitad se marchó. En la despedida del catalán, el cantante, hundido, se abrazaba a la madre del fallecido. Ninguno de los dos tenía consuelo. Ahora, tras unos días de duelo, David Bustamante ha decidido volver a coger las riendas de su vida y retomar su rutina de trabajo.

David Bustamante regresa al entrenamiento sin olvidar a su gran amigo

Por este motivo, el artista cántabro ha vuelto al gimnasio para seguir poniéndose en forma. Eso sí, a pesar de haber vuelto a la rutina, no se olvida de su gran amigo Álex. Prueba de ello es que David Bustamante ha compartido un vídeo de su entrenamiento, que le ha dedicado a su mejor amigo. Junto al mencionado vídeo, Bustamante ha escrito lo siguiente: «Vuelta a la rutina, con algunas cicatrices de más, pero las mismas ganas que el ave Fénix al renacer de sus cenizas… Siempre fuertes… #VaPorTi 💪🏽❤️👍🏼».

Vídeo: Redes sociales

Tal y como se puede ver en el vídeo en el que ha compartido Bustamante, sigue confiando en su entrenador personal, David Navarro, para ponerse en forma. En el vídeo que ha compartido el artista aparece realizando planchas para tener un abdomen fuerte y tonificado, además de otros ejercicios de fuerza y resistencia. Desde hace un tiempo que Bustamante confía en este centro deportivo de Las Rozas para ponerse en forma y los resultados ya son más que visibles.

Prueba de ello es que muchos de sus seguidores se han dado cuenta de que su aspecto físico ha mejorado y se lo han querido comentar en las redes sociales. «El cambio físico es espectacular y lo bien que se te ve de ánimo y de todo es maravilloso! Gracias por compartir estas cosas porque motiva mucho! 💙» «Madre mía David, estás cada vez mejor. Me encanta ver estos videos de entrenamiento, gracias por compartirlos» son algunos de los mensajes que ha ido recibiendo en los vídeos que ha ido compartiendo de sus entrenamientos.

El dolor del artista tras despedir a su amigo, Álex Casademunt

«No es Justo! No puedo… Por que? Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido… Te quiero hermano… 💔DEP». Con estas palabras amanecíamos precisamente hace siete días cuando conocimos la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. David Bustamante no sabía ni qué decir para despedirse de él, sin dar crédito a lo que acababa de ocurrir. Pocas horas después lo vimos derrumbado en el último adiós al triunfito.