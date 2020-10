Al hablar de su divorcio de Paula Echevarría, el cantante ha señalado: «Si digo no me gusta hablar de una cosa porque duele, que lo dejen ahí».

David Bustamante ha visitado el plató de ‘Un año de tu vida’. El programa de Canal Sur que presenta cada lunes Toñi Moreno. En su charla con la presentadora, el cantante y la periodista han charlado sobre su vida como vecinos. Y es que viven en el mismo bloque de pisos, a las afueras de Madrid. «Somos vecinos», comentaba Moreno. «Es un piso de 80 metros. ¡Por lo que nos cobra el casero ya podría ser un ático de lujo! El casero es el mismo», añadía. El ex ‘triunfito» confesaba que su actual vivienda fue «mi pisito de soltero».

«El confinamiento nos ha pillado en la misma urbanización y a las ocho salíamos a aplaudir», detallaba Toñi. «Era nuestro momento de socializar. Era el momento de estar todos a una», recordaba la presentadora.

Así recuerda su separación de Paula Echevarría

En el espacio de la cadena autonómica, el artista ha recordado su separación de Paula Echevarrí, de la que se separó en 2018, tras doce años juntos, diez de matrimonio, y una hija en común, Daniella. «Vivimos con mucha emoción toda tu vida. Tu transformación de un niño de pueblo, de un tío de éxito, guapísimo, que se casa con una actriz maravillosa, Paula, a la que adoro, y nos hacíais partícipes de esa historia. Y luego se torcieron las cosas. No sois la primera pareja que se separa y no sois la última y pretendes que eso no interese», explicaba Toñi Moreno. «No se tuerce, se acaba y ya está», matizaba el cántabro.

Bustamante dejaba claro que lleva bastante bien el interés que despierta su figura a los medios de comunicación. Sobre todo después de que su exmujer anunciara su embarazo. La protagonista de ‘Velvet’ y su actual pareja, Miguel Torres, comunicaron que esperan su primer hijo en común el pasado 23 de septiembre. «Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia… en unos meses seremos uno más! 👶🏻❤» escribían.

«No me gusta hablar de una cosa porque duele»

El cantante ha confesado que «si digo no me gusta hablar de una cosa porque duele, que lo dejen ahí». Le gustaría que se respetara su voluntad de no hacer comentarios sobre su expareja, pero entiende que es un personaje público y las preguntas forman parte de su trabajo. «Me preguntan cosas incómodas siempre. Muchas veces para provocarme. No hay un día que no les haya atendido. Pero si me preguntan todos los días lo mismo les pregunto: ¿Has perdido la cinta?”.

Las primeras declaraciones de Bustamante tras conocerse el anuncio del embarazo de la asturiana manifestaban su alegría ante la llegada del bebé. «Maravilloso ¿qué me va a parecer joder?», admiría. «Es lo más bonito que puede pasar, que nazca una criatura. Máxime si es un hermanito o una hermanita de mi hija. Así que todos muy contentos». El intérprete confesaba que había hablado con su ex y con su actual pareja: «Sí claro, ayer estuve hablando con ellos», decía. Además, señalaba que su hija se ha tomado con enorme alegría la llegada de su nuevo hermanito o hermanita: «Daniella está feliz, claro, normal. Hermanita mayor ahora», declaraba.

En su entrevista en Canal Sur, David Bustamante ha recordado que el amor de su vida es su hija Daniella, fruto de su relación con Paula Echevarría. A su niña procura educarla sobre todo en valores, y ajena a los lujos y cosas superfluas. «Va un buen colegio, no le falta de nada. Yo no lo he tenido».

Se considera un hombre sencillo: «No necesito tanto»

Es consciente de que, en materia económica, es un privilegiado. Pero no da un gran valor al dinero. Trabaja desde que tiene 15 años y sabe lo que cuesta ganarse el pan. «El dinero lo que te da es la tranquilidad. Yo realmente no necesito tanto. Para mí solo no necesito más. Mis padres tienen una casa de cuatro hectáreas». Se confiesa una persona súper sencilla. No le va para nada el derroche. «Tú has visto mi casa», le recordaba a Toñi Moreno. «Es difícil regalarme algo en mi cumpleaños».