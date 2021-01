David Bustamante ha querido aclarar la confusión surgida por la decoración de su árbol de Navidad y que apuntaba al embarazo de Yana Olina. Él lo niega y desvela quién está embarazada realmente, además de su ex, Paula Echevarría

Mucho juego ha dado el árbol de Navidad de David Bustamante y es que un detalle en su decoración ha puesto sobre la pista a sus seguidores de que Yana Olina quizá esté esperando su primer hijo. No obstante, el cantante parece dispuesto a quitarle la ilusión a todos los que desean que su amor por la bailarina dé sus frutos y es que son muchos los que esperan que los patucos que colgaban en el árbol navideño en casa del cantante fuese una pista que confirmase la buena nueva. Pero no es así, al menos eso es lo que mantiene el propio David Bustamante, que ha querido explicar cómo esos zapatos de bebé han terminado convirtiéndose en parte de su decoración de Navidad.

Parece que la madre de David Bustamante se esconde detrás del último rumor que ha planeado sobre su hijo y su nuera, Yana Olina. Todos los indicios hacían pensar que la pareja había sido bendecida con un bebé, pero esta posibilidad ya ha sido truncada por el propio cantante: “No, no, no. La que está embarazada es mi cuñada, voy a ser tío, no padre”, confiesa el artista divertido por la repercusión que esta historia ha tomado en los últimos días. Es más, David Bustamante ha aprovechado la ocasión para dejar claro que ser padre de nuevo no entra en sus planes en un futuro inmediato, dado que ya es padre junto a Paula Echevarría, aunque la actriz no ha tenido reparos en repetir experiencia y quedarse embarazada ahora de Miguel Torres.

