David Bustamante a sus 40 años se ha enfrentado a uno de los retos más duros de su carrera. Uno que nada tiene que ver con la música, sino con el deporte y es que ha sido uno de los concursantes en la velada de boxeo organizada por el youtuber, Ibai Llanos. Más de 2,5 millones de personas han sido testigos de este evento en el que el cantante se batió en duelo con Mr. Jägger, un encuentro en el que se ha fisurado una costilla. No ha sido fácil para él tener a un contrincante de 27 años que mide 1,90, de hecho, todavía sigue dolorido tras la derrota.

«Llevo boxeando desde siempre. Pero, desgraciadamente, aquí no pude demostrar lo que puedo hacer, porque esta fue una pelea que me llevó al límite por el ritmo y me ahogué. Había entrenado muy poco tiempo, había perdido mucho peso, estaba débil… Y no son excusas, es la realidad. Y cuando Jägger ya me tocó la costilla, no podía coger aire y, en vez de ponerme en riesgo, me retiré«, ha confesado el intérprete. Bustamante siempre suele salir de la zona de confort, tal y como acaba de suceder ahora, y destaca por no tener problema en reconocer sus errores. En esta ocasión cree que ha perdido por no haberse preparado lo suficiente, aunque este verano toca centrarse en la música. «Estoy haciendo mi gira 20 aniversario», asegura.

Ya sea por su trabajo o por los retos que tiene por él decide aceptar, David Bustamante se prepara al máximo su físico, de hecho, ha perdido más de 15 kilos. En tan solo cuatro semanas el artista ha logrado una transformación, aunque no solo, sino junto a un entrenador personal que le ha ayudado en los entrenamientos y en la alimentación. El cántabro ha ganado musculatura y perdido grasa en tiempo récord, pero a sus ojos y tras analizar el combate considera que estaba débil. La energía quizás no era la esperada, por lo que tiene claro que para la próxima velada, si es que llega, lo hará con más tiempo y calma, buscando que todo salga a la perfección.

Tras la pelea David Bustamante se ha sentido afligido, pues había un gran esfuerzo detrás, aunque no haya obtenido el resultado deseado. «Siempre es dura la derrota, lo es y duele, pero en las derrotas es donde se aprendo. Quiero felicitar a mi contrincante y a su equipo por una victoria merecida…No fui capaz de más. Gracias a todos los que me dieron aliento, y me creían ganador, y aún perdiendo me hicieron saber de su orgullo por el hecho de haberlo intentado. A mi equipo, que ha entregado tanto como yo o más. Siento si he defraudado a alguien. Gracias a los que me queréis y entendéis mi manera de caminar por la vida», ha dicho Bustamante.