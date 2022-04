David Broncano ha sorprendido a todos al revelar un sorprendente episodio de su vida. «Me han apuñalado dos veces, sí. La primera fue durante un atraco y la segunda, en otra cosa… ahí fue un apuñalamiento flojo, entre amigos«, ha contado en La vida moderna, espacio de la Cadena Ser.

«Me resistí demasiado», admite sobre su primer apuñalamiento

El primer incidente, el más grave, tuvo lugar hace 13 años, cuando fue atracado mientras estaba con la novia que tenía entonces: «Yo iba con mi novia de entonces y hubo un atraco y en el forcejeo para evitar la movida. Esto lo he contado yo aquí». Al cómico y presentador de ‘La Resistencia‘ le dio por forcejear con el ladrón. Y le salió caro. «Me resistí demasiado y tengo dos cicatrices», ha explicado.

El conductor de Movistar+ notó perfectamente cuando le clavaron la navaja. Y aunque hace años del suceso, hace unos días fue a la consulta del dermatólogo. Allí le preguntaron por las marcas que tiene en la piel: «Una de las cicatrices se ha hinchado y el dermatólogo me ha dicho que me la vigile porque puede generar movidas». Alarmado ante la advertencia de sus médicos, ha admitido que sintió cierto vértigo al conocer las consecuencias que podrían derivar de sus cicatrices. «Cuando me lo dije pensé: «A ver si aquella persona no me mató de una puñalada y me va a matar de cáncer 20 años después’«, ha bromeado.

David Broncano, conocido por el humor ácido y la complicidad que suele compartir con los invitados de ‘La Resistencia’, ha mostrado su lado más personal en una entrevista concedida a Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya‘. En el programa de Telecinco dejó claro que nunca participaría en un formato como ‘Supervivientes‘ porque no le gusta hablar de su vida fuera de las cámaras. También habló de su infancia. Nació en Santiago de Compostela, pero se crió en Jaén: «Era un niño muy asalvajado. Entre que mis padres eran de la tendencia de ‘que los niños se críen en libertad’ y mi casa, que estaba en el campo… Me alegro mucho de haberme criado mucho en un pueblo con el campo al lado».

En su encuentro con Bertín, Broncano confesó que ha ganado mucho dinero, aunque no quiso desvelar la cantidad exacta que tiene en su cuenta bancaria, que es lo que él suele preguntar a los invitados de su espacio. «Gano dinero como presentador, gano mucho dinero, jamás pensé que iba a ganar eso, lo gano holgadamente. Tengo mucha suerte», decía, sin ocultar que se siente afortunado de su situación financiera. «A su vez lo gano haciendo bromas y haciendo chistes. Es noble, el dinero lo gano haciendo el bien. Tengo cero reparos con eso, gano mucho dinero y no hago daño a nadie. Hago que ese dinero revierta en el bienestar de la gente que yo considere».

David Broncano acaba de comprar dos áticos en el centro de Madrid

A sus 36 años, atraviesa un excelente momento, tanto a nivel personal como en lo profesional. Fruto de su éxito en televisión, ha acumulado una gran cantidad de dinero. Y con él ha comprado dos áticos contiguos en Madrid, según ha adelantado ‘Vanitatis’. Fue a finales de 2021 cuando Broncano el gallego adquirió dos pisos situados en la sexta planta de un antiguo edificio madrileño. En total, ambos inmuebles suman un total de 170 metros cuadrado más los 70 metros cuadrados de terraza (con vistas a Casa de Campo, zona en la que ha vivido).

El edificio en el que ha hecho esta inversión inmobiliaria se construyó en los años 40 y fue sometido a una completa reforma a finales de los 90. Cabe recordar que en marzo de 2020, -el mes en el que estalló la pandemia del coronavirus-, el presentador enseñó el piso de lujo en el que residía de alquiler en la Plaza de España. «Tienes unas vistas acojonantes», le decía Jordi Évole durante su visita a su residencia.

En lo personal también le va todo a pedir de boca. En la actualidad, el humorista tiene una relación con la actriz salmantina Silvia Alonso, de 31 años, tal y como adelantó SEMANA en exclusiva. Discreto en lo relativo a su vida sentimental, procura no hablar de su vida amorosa. A pesar de ello no ha podido evitar ocupar titulares de la prensa del corazón al tener sonados romances con mujeres tan conocidas como la tenista Paula Badosa o la actriz Adriana Ugarte. Con esta última mantuvo un breve idilio que comenzó a finales del año 2019.

