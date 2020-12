SEMANA ha hablado con David Bisbal durante la gala de ‘Los 40 Principales’ y nos ha revelado cómo se encuentra tras el nacimiento de su hija, Bianca.

Este sábado han tenido lugar los premios de ‘Los 40 Principales’, una gala que debido a las restricciones sanitarias, se ha realizado de una manera más protocolaria, pero no por ello menos especial. SEMANA fue uno de los medios afortunados que ha podido vivir de primera mano todos los detalles de esta esperada celebración y no solo eso, sino que además hemos tenido un encuentro con el afamado almeriense, David Bisbal, para conocer de primera mano cómo se encuentra tras el nacimiento de su tercera hija, Bianca. La pequeña es la tercera hija del almeriense, quien tiene dos hijos, Ella, fruto de su relación con Elena Tablada, y Matteo, nacido de su unión con Rosanna Zanetti.El artista, además de cantar, ha recibido dos premios -uno a mejor álbum y otro a mejor canción-. Un momento de felicidad que ha querido compartir con todos nuestros lectores.

Muchas felicidades por este nuevo premio

Muchas gracias, la verdad es que sí. Estoy muy feliz porque es un premio en el que no solamente me reconocen a mí, sino también el trabajo de todos los compañeros. Hay mucha gente involucrada, tanto en las giras como en los discos.

Llegará un momento en que no sabrás en dónde meterlos

Todos los premios me los llevo a mi tierra, Almería. Allí tengo una vitrina donde los guardo. Los llevo allí porque mi tierra siempre ha sido un talismán para mí.

Vas a reeditar tu último disco con cuatro canciones nuevas, ¿con qué nos vas a sorprender?

Estoy muy feliz, porque mi colaboración con Aitana en el tema de “Si tú la quieres” ha sido un tema que ha cosechado muchos éxitos y en esta reedición hemos añadido nuestra actuación en el programa de Televisión Española y además tengo una nueva colaboración, que sale el 5 de diciembre, con Emmylou Harrys. Estamos felices, porque es una canción country-pop y ella se esforzó al máximo para cantar la canción en nuestro idioma. Es una canción muy potente.

Realmente, pese a la pandemia, no has dejado de trabajar.

Ha sido el primer trabajo que he hecho después del nacimiento de mi hija y estoy muy feliz. Trabajamos muchísimo para crear planes A,B y C, porque realmente, lo importante de todo estos meses no era el quedarnos sentados en el sofá de brazos cruzados, sino innovar. Lo hicimos para homenajear a la gente que lo estaba pasando muy mal.

En tus redes sociales compartes tu día a día con tus seguidores, incluso los haces participes de tus retos, como este último, en donde subiste una montaña en bicicleta, ¿cuál será el próximo?

A mí me gusta estar en contacto con mi gente. En esta ocasión, la única posibilidad que tenía para no perder el contacto con ellos, en todos los países de Latinoamérica y en Europa, ha sido esto, compartir mi música y hacer muchos conciertos solidarios. Sí es cierto que ha sido un año duro, pero también es verdad que hemos compartido muchas cosas.

Este 2020 te ha dejado cosas muy bonitas, como el nacimiento de tu hija, ¿cómo lo estás viviendo?

Pues imagínate, tiene un mes y nos está dando “guerrilla”, pero siento felicidad dentro de este año tan complicado que estamos teniendo. Ha sido una noticia fantástica. Lo hemos vivido de una manera muy difícil, de hecho mi familia no ha podido venir ni siquiera a conocer a mi hija, pero lo que sí es cierto es que hubo mucha esperanza. Dentro de mi familia ha sido duro pero no nos ha quedado más remedio que ser responsables y, sobre todo, de cuidarnos.

¿A quién se parece más?

Por ahora a ninguno de los dos. Creo que hay un empate. No lo sabemos todavía…

¿De quién ha sacado el carácter?

Ella es muy delicada y guapa. Cada día que pasa se pone más guapa. Al contrario que mi hijo, que es más revoltoso, ella es más tranquilita.

¿Os gustaría tener más?

Espérate un poquito.

Dentro de poco vas a cumplir 20 años de carrera, ¿eso te da nostalgia o miedo?

A estas alturas cumplir años en la música me da mucha alegría porque me siento con más experiencia. Evidentemente, me siento más seguro en el escenario y siento que voy acumulando momentos maravillosos que he vivido con mi gente.