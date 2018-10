4 ¿Será niño o niña?

Esta es la pregunta del millón, la misma que ella le realizó a su hijo: “Precisamente lo pregunté, pero eso todavía no me lo han dicho. Hombre, me gustaría que tuviera un niño, tiene una niña. Que lo que venga, venga bien, pero si es un niño es todavía más alegría, que no se pierda el nombre de él, porque si no aquí en mi casa se va a perder”, explicaba.