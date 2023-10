Davis Bisbal está de promoción. El próximo 17 de octubre se estrena el esperado documental sobre su vida y carrera en la música que se prevé un éxito. Como todo lo que toca. Este lunes a acudido 'El Hormiguero' para someterse a las características entrevistas amables de Pablo Motos. Ningún famoso que se precie pierde la oportunidad de ir al plató del presentador de Antena3 para presentar sus nuevos proyectos, líder de audiencia en su franja horaria. El almeriense ha hablado de muchos aspectos desconocidos de su intimidad, como del Alzheimer que padece su padre, Pepe. Y también de su pasado, como de la profesión frustrada que le persigue a pesar de haber alcanzado el sueño de vivir de la música.

El extriunfito pasa por una etapa muy satisfactoria en lo que se refiere a su vida profesional y personal. En lo que respecta a esto último, sigue felizmente casado con la venezolana Rosanna Zanetti, con la que tiene a sus dos hijos pequeños. Recordemos que David Bisbal también es padre de Ella, la hija que tuvo con la 'influencer' Elena Tablada.

El cantante de 'Ave María' acaba de presentar su nuevo trabajo: 'Me siento vivo'. Un disco que vio a la luz el pasado 29 de septiembre y del que se siente muy orgulloso. De hecho, el videoclip que abre el disco está protagonizado por su mujer. “Ha sido muy bonito contar con Rosanna para uno de los temas más bonitos de mi carrera. Es una dedicatoria plena para ella y para toda mi familia que se quedará en mi recuerdo para siempre”, ha confesado.

Su trabajo frustrado sin el que jamás hubiera entrado en 'Operación Triunfo'

Entre confidencias y confidencias, ha habido un momento de la entrevista que ha arrancado la sorpresa del público ahí reunido. David Bisbal reconocía con el desparpajo que le caracteriza que tiene una profesión frustrada. "Tú ibas apara guarda forestal", le ha recordado Pablo Motos. "Me gustaba muchísimo, pero siempre he sentido la música desde mi infancia, aunque no lo tuve en serio hasta que se hizo realidad con la orquesta”, ha confirmado el cantante entre risas. Se refiera a la Orquesta Expresiones, el grupo musical con el que cantaba antes de ser elegido como flamante concursante de Operación Triunfo.

De hecho, fue gracias a que sus padres le apuntaron a un taller de guarda forestal que David Bisbal acabó en la música. Durante unas prácticas, trabajó en el vivero municipal de Almería donde, en 1997, la dueña le escuchó cantar y le alentó a que se presentara al casting de la Orquesta Expresiones. La agrupación estaba en busca de un cantante. El almeriense se hizo con el puesto y el resto es historia.