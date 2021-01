Paloma Cuevas ha posteado una fotografía en sus redes sociales dirigida a sus hijas, quienes aseguran que son su absoluta prioridad.

Aunque la ruptura entre Paloma Cuevas y Enrique Ponce se produjo a mediados de año, ha terminado el 2020 sin que se haya confirmado el divorcio entre ellos. El diestro estaría retrasando su firma por motivos económicos, una espera que podría impacientar a la empresaria. Mientras ella ha apostado por una celebración muy pausada junto a sus familiares más directos entre los que se encuentran sus hijas, el torero ha pasado la última fiesta del año junto a Ana Soria y lo ha hecho ante un paisaje idílico. Justo después de que llegue a su fin este año tan atípico, Paloma Cuevas ha compartido una imagen que ha dado mucho que hablar, ya que hay quien lo ha interpretado como un zasca al que ha sido su marido más de 24 años.

«No todos los tesoros son de oro y plata… Los tesoros más grandes que yo tengo son de carne y hueso: mis hijos«, ha escrito Paloma Cuevas en un storie de su Instagram. De este modo, Paloma deja más que claro cuál es su prioridad en la vida y esta son sus hijas. Muy unida a ellas, Cuevas vive con sus pequeñas desde que Ponce y ella decidieran poner punto y final a su relación sentimental. A pesar de que se desconoce en qué vivienda finalmente vivirá el núcleo familiar de Paloma, todo apunta a que será en el céntrico piso de Madrid en el que hasta ahora ha residido junto a ellas.

Para ella no ha sido fácil hacer frente a su separación, tampoco se plantea rehacer su vida, a pesar de los rumores que la relacionaban con un prestigioso doctor. Paloma Cuevas está centrada en sus seres queridos y, por el momento, no quiere pasar página en ese sentido. No obstante, el círculo tanto de ella como el de Enrique Ponce asegura que su relación sigue siendo buena y que, a día de hoy, no hay nada que les enfrente. El bien de sus hijas es primordial para ellos y, a pesar de que el diestro ahora vive en Almería con Ana Soria, trata de estar pendiente de las dos hijas que tiene en común con Paloma, dando igual la distancia que exista entre padre e hijas.

Fue hace tan solo unos días cuando en la revista SEMANA publicamos en exclusiva la escapada secreta de Paloma Cuevas a México, país en el que se reunió junto a algunos amigos en el mes de diciembre. Aunque ella no dio apenas pistas de sus movimientos en sus redes sociales, en este medio te contamos todos los detalles de su último periplo secreto a un lugar que para ella es como un refugio.