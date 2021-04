«No he sido tan mala ni tan retorcida como Rocío Flores, no tengo ninguna denuncia de mi madre», explica la joven.

La entrevista en directo de Rocío Carrasco en la que habló sin tapujos de la agresión que sufrió a manos de su hija, Rocío Flores, ha reabierto viejas heridas. A la espera de que se emita el próximo episodio de su documental en el que hablará largo y tendido de lo sucedido, Dakota, quien participara en ‘Hermano mayor’, ha dado su opinión sobre lo narrado. En su vista a ‘Sábado deluxe’, la exconcursante de ‘Supervivientes’ reconoce que no entiende que la joven no le haya pedido perdón a su madre y, fruto de su nerviosismo, ha protagonizado un tenso encontronazo con Kiko Matamoros.

Dakota, que protagonizó ‘Hermano mayor’ a raíz de sus tensos enfrentamientos con sus padres, ha hecho hincapié en que no entiende el hecho de que ciertos colaboradores de televisión pidan respeto para Rocío Flores y a ella la tachen de «maltratadora». En concreto, en clara alusión a Alessandro Lequio, la joven le recriminaba que dijera que «cómo era posible que estuviera en la isla y que si maltrataba a sus padres a ver qué le hacía a sus compañeros«.

Ante esto, y tras escuchar un comentario de Kiko Matamoros, Dakota montaba en cólera y le pedía que se mantuviera en silencio puesto que consideraba que era el menos indicado para hablar debido a sus constantes enfrentamientos con sus hijos. «A ti el silencio te favorece. Estate callado, a ver si te miras en el espejo que sales muy mal», atacaba la joven. El colaborador se levantaba de su silla y le echaba en cara que durante la pausa publicitaria había presenciado una tensa conversación entre la joven y su madre. Nerviosa, Dakota le volvía a repetir que era mejor que se mantuviera en silencio y lejos de que se calmara la situación volvía a atacar: «¡Cállate! Que estás con una niña de mi edad».

Al escuchar esas palabras, Kiko Matamoros tomaba la decisión de abandonar el plató ante los comentarios de la invitada. Esta por su parte insistía en que le pediría perdón, aunque no lo sintiera porque estaba convencida de que llevaba la razón. Pasados unos minutos, recapacitaba y no dudaba en disculparse con el colaborador y con la pareja de este e insistía en que todo había sido fruto de sus nervios de estar en plató, algo a lo que no está acostumbrada.

No entiende a Rocío Flores y se posiciona a favor de Rocío Carrasco

Dakota le ha pedido a los colaboradores de los diferentes programas de Mediaset que le tengan el mismo respeto que están teniendo con Rocío Flores. «No he sido tan mala ni tan retorcida como Rocío Flores, no tengo ninguna denuncia de mi madre. Yo me llevo muy bien con mi madre aunque tengamos dispuestas. A mí me han tratado como una basura», relataba.

Sin pelos en la lengua, Dakota no ha entendido el motivo por el que la cadena de Paolo Vasile haya permitido que Rocío Flores vete a colaboradores de televisión para poder estar en un plató. Además, sobre el conflicto entre la joven y Rocío Carrasco asegura que entiende y se posiciona de parte de la hija de Rocío Jurado. «Pienso que está manipulada. Con 18 años ya sabes lo que hay, te hablo porque yo lo he vivido. La palabra perdón no cuesta pedirla, a no ser que seas muy orgulloso, y menos a tu madre, la que te ha parido, la que va a estar siempre. Entiendo que Rocío Carrasco no esté preparada para ver a su hija, pedir perdón no cuesta nada», reflexiona.

Con el paso del tiempo y después de quedarse impresionada al ver las imágenes de su capítulo de ‘Hermano mayor’, Dakota no quiere justificar el daño que le ha hecho a sus padres y entona el mea culpa. «Mis padres siempre han estado a mi lado, cuando me vi me llevé un impacto porque pensaba que yo no era así. No me lo pude llegar a creer, pero de los errores se aprende», insiste.