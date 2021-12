A poco más de 24 horas para despedir el año y dar la bienvenida al 2022, Dabiz Muñoz ha cumplido su tradición. Dabiz Muñoz se ha enfundado en el último vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche que lució el pasado año. «Lo muchísimo que me gusta a mí un vestido brilli brilli se dice poco. Cada año @cristipedroche me lo pone más difícil… y yo a ella!!», ha comenzado diciendo en su post que ha publicado este 30 de diciembre. Desde hace ya unos años que el cocinero se viste los vestidos de la presentadora que usa para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo.

Cristina Pedroche se enfundó el pasado año en un microvestido joya que emulaba una mascarilla

El pasado año para las Campanadas, y el vestido que se ha puesto este mismo jueves Dabiz Muñoz, se trataba de un minivestido joya con forma de ‘mascarilla’ diseñado por Pedro del Hierro. «Veremos si mañana es capaz de superar esta sensualidad, este glamour, esta clase, esta finura y este raséé estratosférico!!!«, ha continuado explicando el chef en su publicación. Dabiz se ha atrevido con este original diseño e incluso no le ha faltado el accesorio que decoraba la cabeza de la presentadora ni las botas con taconazo.

Cristina Pedroche también ha compartido con sus seguidores el original posado de su marido tan solo unas horas antes de despedir este año tan complicado para muchos. «No puedo amar y admirar más a Marido ❤️❤️❤️❤️ Es increíble tanto por dentro como fuera ❤️❤️❤️❤️ Te amo @dabizdiverxo #PedrocheCampanadas 🍇», ha escrito junto a una imagen comparativa del posado. ¿A quién le queda mejor?

Las pistas que ha dado la presentadora sobre su vestido

Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten en las Campanadas de Antena 3 con el buen sabor de boca que les dejó haber conseguido presentar las Campanadas más vistas de la historia de una televisión privada. Una bonita experiencia que desean repetir este año en directo desde la Puerta del Sol. Pero antes de eso, hace unas semanas, se han puesto frente a los cámaras ataviados con sus mejores galas y confesando que “esto es un sueño” para ellos.

“Cuando empecé en 2014 nunca me imaginé poder presentar el programa más especial del año durante tanto tiempo. Cada año tengo más ilusión, aunque también me pongo más presión a mí misma por intentar mejorarme. Sé que puede estar mal que yo lo diga, pero la que tengo preparada este año es brutal”, aseguró por aquel entonces Cristina Pedroche haciendo alusión a su look, que suele ser lo más comentado en las redes sociales en la última noche del año por mostrar más de lo que se cubre. Mientras que esperamos a este 31 de diciembre para ver con qué nos sorprenderá Pedroche, hacemos un repaso por los lookazos que ha lucido Dabiz Muñoz emulando a su mujer.