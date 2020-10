Meses después de que Elena Tablada se convirtiera en madre su empresa y firma de joyas ha llamado la atención de nuestra revista por varios motivos.

A Elena Tablada le ha cambiado la vida en los últimos meses. Una década después de convertirse en madre por primera vez junto a David Bisbal la joven ha vuelto a experimentar la misma sensación con su segundo bebé. La empresaria volvió a ser madre el pasado mes de abril junto a Javier Ungría de su pequeña Camila y desde entonces la pareja no deja de sonreír. Están viviendo una etapa preciosa y eso es indudable, sin embargo, hay algo que llama la atención de esta revista. Desde justo el mismo mes en el que llegó al mundo su segunda hija Elena Tablada o su equipo no han vuelto a dar señales de vida en su firma de joyas. No han vuelto a hacer ninguna publicación ni han anunciado nuevos proyectos en su Instagram, no obstante, este no es el dato llamativo.

Y es que la página web de Elena Tablada tiene partes descuidadas y en las que quizás no haya reparado. Aparecen secciones por defecto que ni siquiera tienen nombre ni fotografía: «Ejemplo título de colección». Incógnitas que todavía no tienen respuesta y sobre las que pesan también los productos con grandes descuentos que tiene la diseñadora de joyas en su web. Eso sí, hay otros muchos que están agotados, por lo que queda evidente que en el pasado han tenido mucho éxito entre sus seguidoras. Este negocio vio la luz en el año 2012 a través de la sociedad limitada Etna Designs S.A y en él Elena se ha desarrollado como diseñadora de joyas.

Además de publicitar sus creaciones exclusivas en su Instagram, muchas de las amigas de Tablada han lucido sus joyas o prendas con el fin de hacerlas más visibles. Ocho años después de que esta empresa fuera creada, son muchas las preguntas que sobrevuelan sobre la que ha sido la faceta profesional de Elena Tablada durante los últimos años. Desde que dio la bienvenida a su pequeña la empresaria se ha centrado al cien por cien en ella, tanto es así que algunos de sus seguidores se pregunta cuál es el futuro de su firma de joyas. ¿Se ha planteado Tablada poner fin a este proyecto o lo retomará con más calma dentro de unos meses cuando pueda dedicarle el tiempo necesario?

La cuenta oficial de su negocio no tiene actividad desde hace meses y, de hecho, desde hace muchas semanas no reciben comentarios de posibles clientes preguntando por piezas concretas. Eso sí, por su parte Elena todavía no ha hecho ningún movimiento en sus redes y su firma continúa encabezando su biografía en Instagram.