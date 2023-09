Las cuatro polémicas bodas de Karina: con Tony Luz, Carlos Manuel Díaz, Juan Miguel y Domingo Terroba

Karina se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la nueva edición de 'GH VIP'. A pesar de que ahora se encuentra en la cuerda floja debido a su nominación, la cantante está causando sensación tanto dentro como fuera de la casa de Guadalix. Ella misma aseguró que entraba en el reality para ayudar a una de sus nietas. La interprete fue la primera en hacer su curva de la vida, aunque se quedaban en el aire algunos aspectos importantes que la marcaron por completo. Como las cuatro veces que pasó por el altar: con Tony Luz, Carlos Manuel Díaz, Juan Miguel y Domingo Terroba.

Tony Luz, el primer marido de Karina

Karina y Tony Luz se casaron en marzo de 1973 en Illescas (Toledo) poniendo así el broche de oro a su larga relación. No obstante, su matrimonio fue de lo más breve puesto que tan solo duró 11 meses. El músico, que falleció a los 74 años en 2017, fue guitarrista del grupo musical Los Pekenines y compuso el conocido éxito 'El baúl de los recuerdos'. También de 'En un mundo nuevo', la canción que representó a España en Eurovisión en 1971.

La historia de Karina y Tony Luz parece salida de cualquier cuento de hadas. Nada más dejar Jaén y trasladarse a Madrid, a la cantante le presentan al músico. Lo suyo fue amor a primera vista, un auténtico flechazo. La figura del integrante de Los Pekenines fue fundamental en la vida de la ahora concursante de 'GH VIP' pues fue el artífice de los primeros pasos de ella en la industria musical. No obstante, su boda estuvo rodeada de polémica desde el principio. Especialmente, el momento en el que se produjo el divorcio pues llegó poco después del enlace. Con el tiempo, la propia Karina reconocía que tanto ella como su primer marido habían confundido la amistad con el amor. Esa fue la razón por la que pusieron fin a su matrimonio. A pesar de eso, siempre mantuvieron una estrecha relación.

Carlos Manuel Díaz, su verdadero amor

Tras ese fracaso amoroso, Carlos Manuel Díaz llegó a la vida de Karina. Ella misma ha revelado en múltiples ocasiones que él fue el gran amor de su vida. Se conocieron en el teatro, se enamoraron y a los pocos meses se dieron el "sí, quiero" por lo civil en 1981. Fruto de su relación nació la primera hija de la cantante, Azahara. Por ella, los dos siguieron estando juntos, hasta que tomaron la decisión de divorciarse, en 1987. No obstante, ambos mantienen una gran relación. Hasta el punto en el que es el actor el que la defiende en las galas de 'GH VIP'.

La boda de Karina y Juan Miguel, una de las más sonadas de la época

En sus tercera nupcias, Karina contrajo matrimonio con el peluquero Juan Miguel en 1988. Este enlace se convirtió en una de las bodas del año, no solo porque era la cantante la gran protagonista, también por la forma en la que tuvo lugar el "sí, quiero". La eurovisiva y el peluquero se casaron en Moorea, en Tahití, por el secular rito tahitiano. Estuvo ofícializada por el Gran Patriarca del pueblo en un lugar sagrado y SEMANA fue testigo de ella. En su momento, la pareja contó a esta revista que ambos querían formar parte de una ceremonia original para recordarla siempre. En España no pudieron llevarla a cabo puesto que la interprete no tenía todavía el divorcio de su segundo marido.

Esta boda coincidió con los años más oscuros de Karina en la industria musical. Su boda con el conocido peluquero supuso un punto de inflexión para ella, pues le pilló siéndole desleal con un hombre. Tras ese episodio, la cantante se marchó de Castellón, donde vivían, hasta Madrid y comenzó una batalla legal por hacerse con la custodia de Rocío, la hija que tenían en común. Sin embargo, la perdió y ésta pasó a estar en manos de Juan Miguel. Con los años, ambos han podido llegar a mantener una relación cordial.

Domingo Torroba y la sombra del montaje

A pesar del desengaño, Karina volvió a darle una nueva oportunidad al amor gracias a Domingo Terroba. Sin embargo, la polémica estuvo servida. Se dieron el "sí, quiero" y el escrito admitió tiempo después que era gay y nunca había estado enamorado de la cantante. Es más, siempre se arrepintió públicamente de aquel enlace. "Parece que Karina vaya a buscar a sus novios a Chueca", llegó a decir en 'Abierto al Anochecer', el programa presentado por Jordi González. Llegó a reconocer que el enlace fue ficticio, ambos lo orquestaron.

