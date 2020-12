Este miércoles Anita Matamoros estrenó su nuevo proyecto, ‘Anita’s Boxes’. Será la propia Anita quien se convierta en asesora de quien quiera sus servicios

Anita Matamoros no puede estar más ilusionada. Después de varios meses de intenso trabajo (lo anunció a principios del mes de septiembre), por fin su proyecto, ‘Anita’s Boxes’, ha visto a la luz. Fue este miércoles en la noche cuando comenzó esta nueva andadura profesional que coloca a la hija de Kiko Matamoros y Makoke como una especie de personal shopper. Lo cierto es que desde el primer momento, la joven no quiso desvelar mucho sobre de qué se trataba y todo parecía indicar que sería el lanzamiento de su propia marca de ropa. Algo que finalmente se ha confirmado que no era así, sino que más bien como una especie de asesoramiento personal por parte de la propia Anita y con el que consigue ganarse un dinero extra, depende del plan que elijamos. Aún así, este nuevo proyecto de Anita no ha sido bien visto por la competencia y ha recibido muchas críticas. Os contamos de qué se trata.

Anita Matamoros se convierte en asesora personal por 60 euros

Tal y como ella misma define a través de su página, se trata de «un servicio que podríamos llamar personal shopper y asesoramiento de estilo personalizado por Anita Matamoros». Tal y como anuncia este incluiría «un cuestionario a rellenar por el cliente, una reunión de 20 o 40 minutos (según la tarifa elegida) con Anita para que después esta pueda proporcionar al cliente un conjunto de links donde dispondrá de 2 o 4 outfits enteros según sus gustos y necesidades«. Las sorpresas no quedan ahí, ya que quien contrate su servicio «también recibirá un regalo de la influencer, que será una prenda de su propio armario, adaptándose a los gustos del cliente y podrá elegir entre 3 opciones».

Tal y como hemos dicho anteriormente, hay dos planes con diferentes servicios. El primero de ellos ‘Glam Box‘, la versión low cost del asesoramiento de Anita Matamoros, con un precio de 59,90 euros. En este plan la entrevista sería de 20 minutos y se entregaría los links de dos looks completos. Por otro lado, el otro plan sería la caja ‘Glow Box‘, mucho más completa y por un precio también superior, casi el doble. En esta ocasión, la entrevista con la joven sería de 40 minutos y se entregan 4 links con cuatro looks completos. Este plan cuesta 109,90 euros.

Las críticas que ha recibido la joven por ofrecer sus servicios de asesoramiento

A pesar de la ilusión que ha mostrado desde siempre la joven con este proyecto, en las redes sociales no ha tenido la acogida esperada. De hecho, tanto en su página web a través de las reviews como en su perfil de Instagram ha recogido mensajes criticando este nuevo proyecto. Un ejemplo de ellos es que la acusan de competencia desleal. «ASESORIA? SABES ALGO SOBRE ASESORIA DE IMAGEN? MORFOLOGIA? VISAGISMO? COLORIMETRIA? Una asesoría de imagen no se hace en 20 minutos. Y una asesoría de imagen lleva mucho trabajo detrás, y no solo de elegir looks, de coaching, de conocimiento… me parece una vergüenza absoluta y un desprecio hacia todos los profesionales que se dedican a la asesoría de imagen. Aprovechándote de la cantidad de seguidores que tienes haz algo de lo que entiendas, de lo que controles», le han espetado.

Anita Matamoros se ha querido defender de tales acusaciones y le ha respondido lo siguiente: «Lamento que mi proyecto no sea de tu agrado. Únicamente aclarar que llevo cursando 3 años en Instituto Marangoni una carrera específica para poder ofrecer este tipo de servicios como el que proporciono en AnitasBox. Una carrera que he realizado con el fin de poder dedicarme a este sector y dar estos servicios». Hay que recordar que Anita sigue cursando sus estudios de Moda ‘Fashion business & Communication & New Media’ en el Instituto Marangoni, una prestigiosa escuela relacionada con estudios de diseño ubicada en Milán, donde ha pasado la joven sus dos últimos años.

Las opiniones en su página web no eran las esperadas

Lo cierto es que a pesar de que Anita Matamoros es un personaje conocido, las reviews que ha recibido a través de su página web tampoco han sido las esperadas. De momento, su marca tiene tres estrellas (de cinco), una media muy por debajo de lo esperado. Los comentarios tampoco son muy buenos. «Las personas que nos dedicamos realmente a esto dedicamos mucho tiempo a los clientes por ese dineral, no 40 minutos y un link. 109 euros equivalen aproximadamente a 2 horas y media (siempre son más) de asesoramiento PRESENCIAL con el cliente de tienda en tienda (obviamente el cliente paga su ropa). Esto es una tomadura de pelo por favor no os dejéis engañar!!!! Hay mil chicas/os super profesionales parados por el covid que os cobrarán online mucho menos de la mitad por un servicio muy top» o «¿Esto te han enseñado a ti que es ganarse humildemente la vida? Ojalá la vida te de un golpe de realidad y sepas lo que cuestan de ganar 100€, como para que los vayas pidiendo por una videollamada y 4 looks que encima paga el cliente» son algunas de las críticas que ha recibido.