A sus 29 años Jedet ha probado ya las mieles del éxito. La actriz ha conseguido triunfar en la pequeña pantalla y en las redes sociales, campos en los que su belleza es aplaudida. Sin embargo, desde hace tiempo la actriz no se siente cómoda con el rol de ser «demasiado sexy», ya que se siente atada y esclavizada a serlo en todos los momentos de su vida. Hastiada de esa situación, Jedet quiere huir de las etiquetas y empezar a ser alguien normal, una persona a la que no le obsesiona su físico y que, además, disfruta de los pequeños placeres del día a día. “Quiero dejar de ser sexy. Me siento un poco incómoda últimamente. Menos maquillaje, menos pelo, menos escote, menos todo. Más ancha, más relajada”, comienza diciendo la intérprete en una conversación de WhatsApp que ella misma ha compartido en su perfil de Instagram.

“No sé, ser sexy y guapa ha sido mi arma, mi marca, mi negocio, pero no quiero seguir sintiéndome una esclava de eso. Estoy harta de Jedet. La odio”, continúa. Un alegato que poco ha convencido a algunos usuarios, entre otros, a Soy una pringada, que ha cargado contra ella por, según ella, subirse al carro de la salud mental. “¿Ahora es guay tener traumas y subir fotos llorando cuando os habéis pasado años vendiendo vidas perfectas que eran mentira? Venga chica, seguid en vuestra farsa que los reales no os queremos ni necesitamos”, dice. Solo unas horas después Jedet ha posteado dos publicaciones en las que deja claro que su discurso es el mismo que hace un año, por lo que no ha emulado a nadie ni tampoco es su intención. «Para los policías y jueces de la salud mental. El dolor y las batallas que lucha cada persona son privadas aunque muchas veces creamos que conocemos a esa persona por lo que comparte en redes. Nadie debería invalidad tu dolor o intentar ridiculizarte por lo que sientes», desliza en su red social.

No quiere mostrar una vida perfecta y, por ello, a pesar de las críticas seguirá mostrándose, tal y como es, a pesar de las críticas recibidas. «Me parece dañino para quienes me siguen (y para mí la primera). Seguiré siendo yo hasta que me muera aunque algunos le enfade tanto. No estoy diciendo que no vaya a ponerme un vestido ajustado nunca más o que vaya a dejar de usar maquillaje. Seguiré siendo sexy cuando me sienta cómoda, cuando me salga del c*** y no para intentar encajar en ningún sitio ni para intentar agradar. Ser mujer va mucho más allá de tu aspecto, no deberíamos sentirnos obligados a ser de ninguna manera para encajar o para conseguir que nos contraten», ha añadido.

Aunque es cierto que ha recibido comentarios negativos que critican este giro por parte de Jedet, también hay otros muchos rostros conocidos que aplauden su valentía. Entre otros Nagore Robles, que escribe «Amor, tu mayor arma es tu corazón, tu alma, tu talento, tu inteligencia, tu luz… el maquillaje, ropa, pelo, es simplemente un juego, que deja de serlo en el momento que te incomoda. Utilízalo cuando te apetezca, pero en ningún momento te define. No somos esclavas de nuestra imagen. Y algo más, ser sexy es cuestión actitud, y tú tienes una mente súper sexy» o Paula Echevarría que le dice «cariño eres mucho más que una imagen sexy. Otros como Eva González le recuerdan que «es un alma bella y eso es lo importante» o Anita Matamoros que le empuja a que «sea lo que quiere ser».

A pesar de que a Jedet le podían invadir ciertos miedos antes de gritar al mundo cómo se sentía, tras esta confesión son muchos los que le animan a mostrarse cómo ella desee a cada momento. Después de muchos años de inseguridad, Jedet revela que se ha escondido tras el maquillaje, los retoques o las operaciones estéticas, sin embargo, está harta de todo ello y por esto ha dado un puñetazo sobre la mesa.

