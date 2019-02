2 Una relación a distancia

Desde que comenzara su trayectoria en China, el matrimonio intentó llevar lo mejor posible la distancia. Cristina y su hijo realizaban viajes de ida y vuelta, pero no se plantearon abandonar su vida en nuestro país. El año pasado, Cristina confesaba que había sido difícil sobrellevar la distancia y lo habían pasado”mal”. “Lo que peor hemos llevado es que la gente no entendiera el por qué nosotros no nos trasladamos a China con él. Y se dijeran cosas sin saber”, afirmaba a la revista Diez Minutos. La andadura de “Mami” en China concluyó en 2018 tras la destitución de Gregorio Manzano.