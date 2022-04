Cristina Rodríguez ya ha aprendido demasiado en la vida como para dejarse seducir por cánticos de sirena y ahora tan solo escucha su propia voz para tomar las decisiones más acertadas. Esto le ha llevado a la determinación de que no es necesario vivir junto a su último marido, Raúl García, con el que contrajo matrimonio el pasado mes de septiembre de 2021. Así, aunque intercambiasen alianzas y se jurasen amor eterno, lo que no pusieron en sus votos es que debían vivir bajo el mismo techo, por lo que han considerado que lo mejor para que triunfe su historia de amor es no desgastarla con la rutina del día a día y la convivencia.

Vídeo: Europa Press

Tras dos años prometidos, Cristina Rodríguez le dijo ‘sí, quiero’ a su pareja, Raúl García, director de Fiat en España, tras cuatro cancelaciones de su enlace por culpa de la pandemia del coronavirus. Se trata de su cuarto marido, su cuarto intento en el matrimonio, y el que desea que sea el definitivo y para asegurar el éxito no desea caer en errores del pasado, motivo por el cual ha acordado con su esposo que cada cual viva en su casa y compartir tan solo los momentos ideales de su relación, como así ha confesado la estilista con total naturalidad: “Sabes qué pasa, que he hecho mucho casting en la vida, he estado en muchos saraos y con muchas personas y al final dices, todo lo que he hecho ha sido encontrar a mi marido. Soy súper feliz, pero no vivimos juntos”. Entonces, ¿cuándo se ve el matrimonio?

Cristina Rodríguez no se anda con medias tintas y deja claro que “yo soy una moderna, a ver si te crees que porque me case voy a ser tradicional. Él en su casa y yo en la mía, nos vemos para el ocio, para el sexo, para disfrutar de la vida y luego no tenemos conflictos de has puesto la lavadora, no la has puesto, no has comprado, solo tenemos cosas maravillosas”. Parece que la estilista de ‘Mask Singer’ ha encontrado la fórmula del éxito en su matrimonio y que esto pasa por mantener la magia viva y la convivencia por separado y es que son los pequeños roces los que acaban minando la relación y con esta fórmula han encontrado una forma de ser felices, quererse y estar ahí para el otro, aunque respetando su propia independencia. Vea el vídeo para conocer más detalles sobre esta decisión que hace que el matrimonio viva separado en sus respectivas casas y por qué entiende que esto les hace más felices a ambos. ¡Dale al play!