Cristina Porta reacciona tajante al despido de Marta Riesco

El despido de Marta de Riesco de la productora Unicorn Content ha despertado muchos comentarios. Una de las últimas en pronunciarse ha sido Cristina Porta. Curiosamente fue con ella con quien protagonizó un sonado encontronazo en directo que dio mucho que hablar en su momento. La colaboradora de 'Sálvame' ha valorado que Mediaset prescinda del trabajo de la novia de Antonio David Flores.

"Los trabajadores tienen que remar a favor de la cadena, no solo de la productora. Yo creo que Unicorn ha hecho lo que ha considerado pensando en la cadena en la que trabaja. El respeto máximo hay que tenérselo a la cadena y creo que ellos han tomado la decisión en base a eso", ha afirmado Cristina Port durante una entrevista con 'The Objective'. Ha hecho hincapié en que todos los miembros de Telecinco deben mostrar respeto al medio. "Es verdad que Unicorn cuida a sus trabajadores y la discreción no se pide cuando firmas un contrato, no te lo piden, pero si eres un profesional, ya sabes que no puedes poner en compromiso a una productora".

Cristina Porta: "No era una guerra"

Fue el pasado mes de febrero cuando las cámaras de Telecinco fueron testigo de una fuerte encontronazo en directo entre dos reporteras: Cristina Porta y Marta Riesco. Todo sucedió durante un acto en Las Ventas donde estaba invitado José Ortega Cano y su hija, Gloria Camila. "Para mí fue un momento muy tenso, nunca viví algo así y fui muchos años reportera. Sucedió y me lo encontré, fue provocado, no me lo esperaba", ha señalado Cristina Porta. Y es que además de lo que se vio en antena, fuera de focos se vivieron situaciones muy tensas. "Sentí que a mí se me estaba dificultando mi trabajo, porque yo no provoqué nada".

Asimismo ha subrayado que no tiene nada en contra de Marta Riesco. "Yo no conozco a Marta personalmente, no era una guerra, pero yo no hubiese hecho lo que ella hizo". Y ha cuestionado la actitud de esta en su última etapa profesional. "Ella interrumpió mi conexión por algo personal, se lo llevó a lo personal, cuando ella estaba trabajando. No priorizó su trabajo en ese momento". Ha indicado que no considera que sea un "castigo". "Creo que la política de la productora exige otras cosas". No le ha sorprendido el despido, pero sí que se produzca en este momento. "Si estás todo el rato atacando a la cadena, harían lo mismo conmigo si estoy siempre en guerra con la cadena".

El comunicado de Marta Riesco

La periodista anunció públicamente el pasado viernes, 24 de marzo, su despido de la productora Unicorn Content. "Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017 y en relación con la misma, solo voy a hacer las siguientes valoraciones", afirmaba en una nota que publicaba en redes. Acto seguido mostraba su desacuerdo: "No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social".

Su pareja, Antonio David Flores, también se ha pronunciado sobre el asunto y lo ha hecho arremetiendo durante contra Telecinco. "Nunca aceptaron que les dijeras NO a todas sus maquiavélicas ofertas, nunca entendieron que quisieras separar tu profesión de tu vida privada, a partir de ahí te rindieron cuentas, pidieron tu despido públicamente, te humillaron, te acosaron te desprotegieron, olvidando que trabajabas para ellos. Mejor no estar donde te hacen daño, donde no te quieren, donde no te valoran".