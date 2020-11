Cristina Pedroche ha compartido una inesperada publicación en su perfil de Instagram después de encontrarse su rostro tatuado en un seguidor

Cristina Pedroche ha quedado sorprendida después de encontrarse por Internet un tatuaje con su cara. La presentadora, muy agradecida, ha querido mostrar el resultado a todos sus seguidores. Aunque ella misma ha confesado que desconoce quién es la persona tatuada, ya que le ha llegado la imagen a través de las etiquetas de Instagram, ha quedado muy sorprendida por ver lo que es capaz de ver sus seguidores por ella. Hay que recordar que Pedroche cuenta con cerca de tres millones de seguidores en su perfil, un gran séquito que es capaz hasta de tatuarse la cara de la colaboradora de ‘Zapeando.

Cristina Pedroche ha descubierto que un fan se ha tatuado su cara

La presentadora ha quedado tan perpleja a conocer la noticia, que no ha dudado ni un minuto en compartir el resultado con todos sus seguidores. «Sin palabras. Flipando muy fuerte.

Es que no sé ni qué decir…🤣🤣», ha comenzado diciendo. Y ha continuado explicando lo siguiente: «No conozco a la persona que se lo ha hecho, me llegó a través del tatuador que me etiquetó aquí y flipé bastante. Menudo trabajazo🙌🏾». El tatuador ha querido agradecer que Cristina Pedroche compartiera la publicación: «🖤Espero que te guste!!!!! Muchísimas gracias por compartir mi trabajo!!!!🔥😍», le ha respondido a la misma publicación. Incluso se ha atrevido a hacerle una proposición: «Y cuando quieras vamos a verte ,le conoces y ves el tattoo en persona !!!!😊», le ha dicho a través del mismo canal.

De momento, se desconoce si Cristina Pedroche ha conseguido conocer a la persona que se ha tatuado su cara con una media luna en la zona de la mejilla y su cuerpo tumbado boca arriba. Lo que sí que podemos confirmar es que los internautas también han «flipado» con el tatuaje y así se lo han hecho saber a la propia mujer de Dabiz Muñoz.

Aún así, hay opiniones para todos los gustos. «La verdad que el tatuaje es impresionante, el tatuado es una máquina. Pero la persona que se lo hizo da un poco de miedito. No sé si me explico», «Muy bonita la tatuaje y el tatuador hizo un trabajo increíble, no entiendo la gente que dice que da miedo. Es un fan , como mucho otros que se tatua el ídolo . 👏👏👏» ,»Da miedo que alguien que no conozcas se tatúa tu cara en su brazo…. Menudo yuyu…» o «Es una obra de arte 😍 pero a mí de daría miedo que alguien que no conozco se tatuara mi cara 😮», han sido algunos de los comentarios que Cristina Pedroche ha recibido en su publicación.

La presentadora volverá a dar las Campanadas pese a sus dudas

Hace unas semanas se confirmó que Cristina Pedroche volverá a ponerse al frente de despedir el año 2020 y dar la bienvenida al 2021 en Antena 3 desde la Puerta del Sol. La colaboradora de ‘Zapeando’ quiere ayudar a los ciudadanos en este año tan complicado a evadirse de los problemas a los que todos, en mayor o menor medida, nos estamos enfrentando debido a la pandemia. Si todos los años tiene las expectativas son muy altas y el reto se va complicando, este 2020 será todavía más. Pedroche se enfrentará a sus Campanadas más complicadas.

Pero la presentadora tuvo serias dudas de enfrentarse a este reto o no. Cristina Pedroche compartió hace unos días con sus seguidores su inquietud de si dar o no las Campanadas como hace desde 2014. «Ahora os quiero contar un poco cómo me siento. No sé si es porque se acerca mi cumpleaños y me pongo más nerviosa de lo normal, o porque estamos viviendo un año complicado, atípico, raro, un año malo. Se acercan las Campanadas. Me entran los nervios, los nervios de siempre, pero este año más, porque son nervios de inseguridad, miedos, es que no lo sé… Me siento rarísima», comenzaba diciendo.

«Por un lado es un sueño y me parece lo más dar las Campanadas y despedir el año con todos vosotros, pero por otro lado, tengo dudas. Dudas porque hasta me planteo si tendría que dar las Campanadas. Pienso que podría ponerme un vestido más sobrio, pero dejaría de ser yo. Pero no quiero que alguno se sienta ofendido porque yo intente en ese momento celebrar la vida, seguir adelante. Estoy… tengo muchas dudas. Por otro lado pienso que si hay gente que se entretiene viéndome esa noche, criticándome o no criticándome pues ya he conseguido que alguien piense en otra cosa, pero está siendo un año muy duro para todos, os cuento estas dudas para ver qué opináis», pidió a sus seguidores.