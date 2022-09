Cristina Pedroche y su marido David Muñoz acaban de vivir un momento muy especial. Este martes, el chef se ha vuelto a coronar como mejor cocinero del mundo tras haber alcanzado el número 1 del Top 100 mundial de la lista internacional The Best Chef Awards. Además, ha logrado dos premios especiales. Los galardones, celebrados en el Palacio de Cibeles de Madrid, han sido una noche única para el matrimonio. La presentadora, que estaba «nerviosa», ha compartido imágenes del gran momento de su marido, cuando ha sido proclamado el más destacado cocinero del planeta. Gritando sin parar, la de Vallecas no ha podido reprimirse: «Con los nervios que no sé ni dónde estoy».

Vídeo: Instagram

«Estoy en una nube», escribe emocionada en sus redes sociales. No es para menos. Su chico ha conseguido una verdadera proeza. La organización del premio ha explicado que ha repetido como número uno «por su cocina personalísima, imprevisible e instalada en la excelencia que huye de mimetismos pese a asimilar influencias e inspiraciones dispares, desde corrientes coquinarias a un universo onírico propio que impregna cada visita de la emoción de una ruleta rusa y la convierte en un verdadero ‘XOw’. El lema está justificado: vanguardia o morir».

De los 12 premios especiales, David Muñoz se ha llevado dos. Uno, el de mejor chef según sus compañeros de profesión. El segundo es el llamado The Best Chef City Gourmet Award. Antonio Bachour, Natsuko Shoij, Josh Niland, Ana Roš, Anne-Sophie Pic, Jessica Rosval, Riccardo Camanini, Franco Pepe, Pierre Koffmann y Andoni Luis Aduriz (mejor chef científico) han sido los otros chefs galardonados con premios especiales.

Vídeo: Instagram

Este importante premio llega poco después de unas vacaciones muy especiales de la pareja en México. Un país en el que han recorrido numerosos lugares de interés turístico, pero también de interés gastronómico. Pedroche ha contado que Oaxaca fue uno de los destinos que más la impresionó, precisamente por el sabor de los platos del lugar. «Ya está dentro de mi corazón y de mi alma. Y Thalía es una de las personas que más han ayudado en esto. Y creo que ni ella misma se da cuenta del don que tiene, de lo especial y única que es. Su cocina es pura poesía, pura autenticidad y puro sabor. Me hubiera quedado desayunando 5 horas más (y eso que estuvimos 3h🤣)», decía en sus redes sociales. «Menudo viaje gastronómico que te dan en su cocina de humo, nunca olvidaré ese pan de elote, el mole coloradito y el de guayaba, creo que son de las cosas más especiales que me he comido nunca».

«Lo que yo disfruto comiendo no sé si es normal. 🤣🤣🤣 En Instagram no se suelen subir estas fotos pero para que conozcáis a la verdadera Pedroche goxa (aunque creo que ya lo sabíais 🤣❤️)», destacaba. Y es que ella, al igual que su marido, una apasionada de la comida.