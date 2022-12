El pasado año, Cristina Pedroche necesitó tomarse un respiro tras despedir el año por culpa de las feroces críticas recibidas por su estilismo. «Aunque no lo parezca, están siendo días difíciles. Intento mantenerme un poco al margen y no leer nada, siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal», decía tan solo unos días después.