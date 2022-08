El escándalo está más que servido. Solo unas horas después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtiera que el MundoCrypto Metaverse Day no tenía autorización para prestar servicios de inversión o captar fondos, hay presentadores que han rechazado presentar el evento. Está previsto para que tenga lugar en el WiZink Center en Madrid, pero esta alerta podría haberles dejado sin ningún peso pesado al frente. Ni Jorge Fernández ni tampoco Cristina Pedroche quieren que su nombre se relacione con este escándalo económico, a pesar de que ella ya había sido anunciada y de que todas las pistas apuntaban también a él. Si bien ambos habían sido elegidos para presentar este acto ante unas 7.000 personas, los últimos acontecimientos les han hecho cambiar de opinión.

Jorge Fernández, por su parte, ha aclarado con un escueto mensaje que «no será el presentador este sábado del evento Mundocrypto Metaverse Day». Esta aclaración llega después de que se empezara a cebar la identidad de uno de los presentadores, pistas que apuntaban directamente a Jorge, rostro de Antena 3 que transmite plena confianza: «La semana pasada anunciamos a Cristina Pedroche como presentadora del evento, es la noche más importante del Sector Crypto y por eso, este año habrá dos presentadores. ¿Quién será el siguiente? Una pista: todos lo habéis visto en televisión cada medio día de lunes a viernes».

Cristina Pedroche ha desaparecido del perfil de Instagram de MundoCrypto Metaverse Day, donde hasta hace muy poco se daba por hecho su presencia. Ella sigue en silencio y desde el departamento de comunicación del evento explican que no hay nada definitivo por el momento: «En el momento en el que haya algo, lo comunicaremos nosotros o lo comunicará ella». Una versión que nada tiene que ver con la ofrecida por Mani Thawani, gurú de las criptomonedas, quien confirma que ninguno de los dos estará el sábado 27 de agosto en este evento que tanta polémica ha generado estos días: «Debido a la presión mediática, Jorge Fernández, el de La ruleta de la suerte, que cree que eso es lo correcto, jugar a la ruleta, pero no las criptomonedas, no viene. Cristina, tampoco. El evento sigue».

Esta desbandada llega después de que CNMV haya dejado claro que el Mundo Cripto «no cuenta con ningún tipo de licencia pasa asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar operaciones de inversión sobre instrumentos financieros». Desde las altas esferas del evento han revelado que muchos famosos se han ofrecido a presentarlo, aunque todavía se desconoce quién lo hará. Cristina Pedroche ya ha desvelado que ha llegado a Madrid tras sus increíbles vacaciones en México, aunque todo apunta a que se buscará un plan alternativo para este fin de semana.