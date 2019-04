El vídeo viral por el que acusan a Cristiano Ronaldo de “machista” por sus hijos

Cristiano Ronaldo está viviendo un momento dulce junto a su mujer y sus hijos, pero no tanto en el resto de las esferas de su vida. En los terrenos de juego no puede quejarse, pero tampoco es su mejor temporada, mientras que trata de hacer despegar sus empresas con mucho esfuerzo y a golpe de fuertes campañas que le granjean polémicas cada pocos días. Su situación judicial no es la más recomendable y, por si esto no fuera poco, encima sus fans no paran de criticarle.

La última polémica a la que se ha sumado Cristiano Ronaldo tiene a sus hijos como protagonistas, dado que un vídeo del futbolista compartido con sus seguidores de Instagram ha causado furor. No tanto por las dotes con el balón de su hijo Mateo, que ciertamente son asombrosas teniendo en cuenta que es tan solo un bebé, sino por lo que hace Eva, su otra hija, mientras padre e hijo juegan al fútbol con mucha complicidad.

Ver esta publicación en Instagram Blessed house ❤️❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 5 Abr, 2019 a las 9:38 PDT

La pequeña Eva juega por su cuenta tras la divertida estampa de su padre jugando al balón con su hijo. Ella se entretiene jugando en una enorme casa de muñecas que bien podría tratarse del salón de una casa media. La pequeña, al comienzo del vídeo, trata de participar en el juego de su hermanito y ponerse a su lado como una igual, pero finalmente desiste al ver que nunca le llega el balón y se entretiene por su cuenta con una escoba y un recogedor de juguetes.

Y ahí es cuando ha surgido la polémica. Mientras algunos usuarios aplaudían el buen hacer del pequeño Mateo con el balón, otros subrayaban que Cristiano Ronaldo había tenido una actitud “machista”. Le recriminan que su hija no haya tenido oportunidad de jugar para el vídeo y que ella tenga como juguetes un carrito de la limpieza con el que se entretiene frustrada por no poder jugar con su padre y su hermanito al balón.