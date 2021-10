Susanna Griso cumple este viernes 8 de octubre 52 años y lo hace en un momento personal y profesional muy diverso al del pasado año.

Susanna Griso cumple este 8 de octubre 52 años y lo hace en un momento vital muy diferente al de su último cumpleaños. La presentadora de televisión se separó del que era su marido, Carles Torras, en diciembre, sin embargo, desde ese momento han mantenido una buena relación. A nivel sentimental han tomado caminos por separado, una senda que han iniciado con mucha discreción. «Lo llevo muy bien, con muy buena relación y nada, disfrutando del verano al máximo y muy polvorilla, como siempre, para arriba y para abajo. Tenemos muy buena relación y a ellos no les está costando nada», decía sobre su separación. Así explicaba que no había mal rollo, ni nada parecido. Esta semana veía la luz la amistad que la periodista ha iniciado con un financiero catalán llamado Joaquín Güell con el que tiene una bonita sintonía y es que Susana está una buena etapa de su vida. Aunque ella no se ha pronunciado al respecto, quien sí lo ha hecho ha sido Ágatha Ruiz de la Prada, quien es prima del empresario. La diseñadora habla de él fenomenal y asegura que «es la pera».

A nivel profesional no se puede afirmar que a Susanna Griso le vaya del mismo modo, ya que, aunque los últimos datos son positivos, lo cierto es que ‘Espejo Público’ no ha cautivado a todo el público. Si bien en el mes de agosto consiguió el segundo mejor dato de su historia, en este ha logrado su mejor arranque de temporada en los últimos cuatro años. Su mejor dato hasta ahora demuestra que Susanna Griso y su equipo tienen mucho que celebrar, pues han subido más de dos puntos respecto al año pasado. Tras la erupción del volcán fueron muchos los que quisieron informarse a través de este programa, siendo la propia Griso la que se trasladó hasta allí para informarse en primera persona de lo sucedido. Así ha recortado distancias respecto a Ana Rosa Quintana, aunque estos datos sean una novedad para ella y todavía no pueda relajarse del todo.

Su última polémica

No se lo pusieron fácil durante su etapa en la isla, ya que recordar que fueron muchos los que cargaron contra ella por no lucir mascarilla cuando sus entrevistados sí lo hacían. Cargaron contra ella, aunque la comunicadora prefirió no pronunciarse y siguió ejerciendo su trabajo allí. Una labor que otros muchos han considerado impecable y que ha provocado que gane espectadores. En los últimos años se posicionó como el tercero de las mañanas en audiencia, magazine que lidera Susanna Griso desde el principio y que poco a poco está logrando los datos que en su día soñaron.