María Teresa Campos aterrizó en Youtube hace pocas semanas, pero en un tiempo récord ha alcanzado mucho éxito. Tanto que antes de que se cumplieran 7 días de vida de su programa, ‘Enredadas en la Red‘, decidió dar un giro radical. Pasó de ser un consultorio en el que ella y Meli Camacho hablaban sobre temas de salud a un espacio de entrevistas con personajes muy reconocidos. Una metamorfosis que ha provocado que se multipliquen las visitas a su canal de manera exponencial.

Primero invitó a Los Javis, quienes le ofrecieron a la presentadora hasta dos ofertas de trabajo como actriz, y ahora ha sido David Broncano el nuevo invitado. El conductor de ‘La Resistencia‘ y ella mantienen una relación estupenda después de que la malagueña acudiera a su programa, por lo que esta vez se cambiaron los papeles, eso sí, sin tapujo alguno. Ambos se sentaron en el interior de la casa que María Teresa posee a las afueras de Madrid y manteniendo en todo momento la distancia de seguridad, charlaron de todo. Incluso de sexo. De hecho, comenzaron recordando la entrevista de Cristina Pedroche, presentadora que acudió hace algunos días ‘La Resistencia’ y que, como el resto de invitados, se enfrentó a la pregunta de cuántas relaciones sexuales había mantenido el último mes. Instante en el que una sexóloga explicó dónde estaba el punto G de las mujeres así como el modo de estimularlo, un discurso que sorprendió mucho a María Teresa Campos.

“Esta chica que había allí sentada, la sexóloga, dijo la forma de llegar al punto G. Y yo me quedé asombrada, pero no tomé nota de nada. ¿Y sabes lo malo? Que me interesó mucho, pero se me ha olvidado”, comenzó diciendo Campos. Ante estas palabras David Broncano una vez más hizo gala de su humor y le espetó a la que fuera reina de las mañanas: «Si quieres te hago un dibujo explicativo». Entonces, el jienense explicó de un modo detallado cuál es la estrategia perfecta para estimular esa zona. “Cuando tocas para arriba hay una zona que da gustito, luego hay una zona que no, pero si sigues para arriba, hay otra que también da gustito».

En ese momento, María Teresa Campos desveló el que ella considera que es un problema sexual a determinadas edades. «Lo cierto es que cuando pasa cierta edad, el problema lo tienen los hombres, que no se les pone”, apuntó la presentadora. Una confesión ante la que el presentador de ‘La Resistencia’ quiso saber sus propias experiencias en este terreno, preguntándole si alguna vez había visto el gatillazo de un hombre. “Yo haría como que no me di cuenta y que lo importante no es eso”, respondió la periodista. “Luego están los valores de las personas, pero en ese momento sí es importante…”, comentó Broncano entre chanzas.

Tras esto también hubo lugar para hablar del sexo tántrico, una técnica que parecía no convencer a María Teresa, quien lo tildó de «egoísta». “Tienes que hacer un ejercicio de fe para saber que la otra persona ha disfrutado”, dijo la presentadora de ‘Enredadas en la Red’. No obstante, esta conversación no fue lo único llamativo de su encuentro. Ambos perrearon y bailaron al ritmo de reggaeton, tal y como en su día hicieron también en ‘La Resistencia’, lo que evidenció que tienen una complicidad que consigue traspasar la pantalla. Este detalle se demuestra también, entre otras cosas, en que Broncano y María Teresa tengan un grupo de WhatsApp con Candela Peña, a la que, por cierto, le mandaron un beso durante la grabación de este nuevo capítulo de Youtube.

Su baile de perreo: muy comentado en las redes

Un baile que ha sido muy comentado en las redes sociales, pues, sin duda alguna, fue la mejor guinda a su entrevista y charla distendida.»¿Tú quieres que llame a Maluma y terminemos con el reguetón?», le preguntó ella. La respuesta era obvia, Broncano aceptó y bailaron para despedir esta conversación entre estos amigos que, a su vez, son auténticos animales de la televisión. Ambos saben a la perfección dar contenido interesante y de entretenimiento a sus seguidores y, además, tienen una naturalidad con la que consiguen conquistar a gran parte del público. Prueba de ello, la audiencia que han conseguido cosechar a lo largo de sus carreras, lo que avala que sus nombres y rostros son sinónimos de éxito y, sobre todo, que la mayor parte de las veces dan mucho que hablar.