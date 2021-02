La que fuera ganadora de ‘Gran Hermano Dúo’ acaba de dar un consejo a todos sus seguidores con el fin de que también ella lo pueda aplicar también a su vida y ser más feliz.

María Jesús Ruiz fue durante unos meses la persona más odiada y más querida, a partes iguales, de España. Su paso por ‘Gran Hermano Dúo’ fue muy comentado, lo que le permitió proclamarse ganadora de la edición. Pero esta experiencia no solo le permitió llevarse el maletín, también hizo que pisara algunos platós de televisión tras su participación en el ‘reality’.

Sin embargo, a lo largo de los meses, María Jesús Ruiz se decantó por desaparecer de la vida pública, aunque seguía muy activa en sus redes sociales. Eso sí, cuando le ha surgido otra oportunidad laboral, no ha dicho que no. El último proyecto televisivo en el que la hemos visto es ‘Ven a cenar conmigo: gourmet edition’, que ya llegó a su fin. Ahora está centrada en sus redes sociales, donde acaba de compartir un consejo que está dispuesta a aplicar en su vida.

«No vivas del pasado, no imagines el futuro, concéntrate en el momento presente. No dejes que pase ni un día en el que las opiniones de los demás sean más importantes que tus emociones. Tienes que hacer las cosas que crees que no puedes hacer!!», escribe María Jesús Ruiz animándose a ella misma a no escuchar solo las opiniones que le dan los demás.

María Jesús Ruiz anima a sus seguidores a pensar en el presente

Ha compartido este consejo junto a unas imágenes en las que presume de tipazo. Cuando las temperaturas son bajas todavía, María Jesús Ruiz se ha atrevido con un look más típico de verano que de la época de invierno. Como no podía ser de otra manera, han sido muchos los fans los que le han hecho saber que está espectacular, algo que recibe con felicidad.

Han sido unos días complicados para la modelo, que se derrumbaba hace unos días en el plató de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ al revelar antes de Navidad que había perdido la custodia de la hija que tienen en común con Julio Ruz. «Es el peor día de mi vida», dijo entre lágrimas. Tras esta confesión, la modelo aseguró que el motivo no era otro que su trabajo, ya que lo hacía fuera de la provincia: «No quiero perder a mi hija por tener que trabajar. Me parte el alma». La modelo quiere seguir trabajando en televisión sin tener que renunciar a su pequeña

Pero ella no se ha quedado de brazos cruzados y ya está inmersa en una batalla judicial para recuperar la custodia: «No se rinde. Ella quiere lo mejor para su hija y va a recurrir. Ya está todo en manos de sus abogados«, explicaban fuentes cercanas a María Jesús Ruiz a SEMANA. Pasos que desvelaban que la que fuera Miss España no ha bajado los brazos, ya que cree fervientemente en su derecho como madre trabajadora. Eso sí, por el momento no se plantea un cambio de residencia de Jaén, ciudad en la que actualmente vive, a Madrid, lugar al que viaja con asiduidad por cuestiones laborales. «Este cambio no se está estudiando», dicen a este medio.